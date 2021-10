Peaky Blinders, Steven Knight conferma: "Il film si girerà nel 2023"

Steven Knight, creatore del period crime Peaky Blinders ha confermato l'arrivo di un film che concluderà la storia e che verrà girato nel 2023. La serie BBC acquisita poi da Netflix, che racconta le gesta della famiglia Shelby, si concluderà sul grande schermo con un epiologo degno della saga.

Conversando con Variety sul red carpet del BFI London Film Festival 2021, Steven Knight ha anticipato i piani per l'ultima attesa stagione di Peaky Blinders confermando che le riprese della sesta stagione si sono concluse e che lo show è ora in post-produzione, in attesa della release nel 2022. Per la gioia dei fan, la storia di Peaky Blinders si concluderà ufficialmente in un lungometraggio finale che dovrebbe entrare in lavorazione nel 2023, come ha rivelato Knight:

"E poi scriverò il lungometraggio che sarà ambientato e girato a Birmingham. E questa, probabilmente, sarà la fine del cammino per Peaky Blinders come lo conosciamo".

Un'ulteriore nodo da scioglierà riguarda la presenza di Helen McCrory nella sesta stagione. Non sappiamo, infatti se l'attrice, deceduta ad aprile, aveva girato scene dell'ultima stagione o meno. Visto il suo ruolo centrale nei panni della matriarca Polly, sarà triste una chiusura della storia senza la sua presenza. Le parole di Steven Knight, "la fine del cammino per Peaky Blinders come lo conosciamo", lasciano però intendere che esista la possibilità dell'arrivo di nuove serie collegate all'universo di Peaky Blinders.

