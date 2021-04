Peaky Blinders 6: il commovente omaggio a Helen McCrory sul set della serie Netflix

Anthony Bryne, regista di Peaky Blinders 6, ha condiviso una foto scattata sul set della nuova stagione che ritrae un commovente omaggio ad Helen McCrory, l'attrice scomparsa questa settimana.

A distanza di quattro giorni dalla prematura dipartita di Helen McCrory, la troupe di Peaky Blinders si è riunita per portare avanti le riprese dei nuovi episodi della serie Netflix. Quella che sarà aggiunta prossimamente al catalogo streaming sarà la sesta ed ultima stagione dello show creato da Steven Knight, capace di raccogliere ampi consensi da parte di pubblico e critica anche e soprattutto grazie alle interpretazioni dei suoi protagonisti, su tutte quelle di Cillian Murphy e della compianta Helen McCrory.

Nelle scorse ore, sulla pagina Instagram ufficiale di Peaky Blinders è stata condivisa una foto che ritrae un tenero gesto volto ad omaggiare la memoria dell'amica e collega scomparsa a soli 52 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'immagina in questione mostra infatti uno dei ciak dello show, decorato con uno splendido ritratto in bianco e nero di McCrory e la scritta "Riposa in pace Helen". "Per sempre parte della famiglia di Peaky Blinders", si legge invece nella didascalia del post, ripreso anche da Cillian Murphy nelle sue stories su Instagram. Quella era la prima volta che cast e troupe si erano riuniti sul set dopo la morte dell'interprete di zia Polly.

Anthony Bryne, regista della serie, ha inoltre scritto: "Oggi è stato bello e strano, triste e surreale. Ci siamo trovati nell'ambiente più bello. Il sole ci colpiva e ci siamo sentiti bene. È stato incredibile ma non sorprendente leggere i tanti omaggi e articoli dedicati a Helen durante il fine settimana. Questo ciak è stato progettato da un talentuoso tatuatore di Manchester. Ha significato molto per me e per la troupe di Peaky avere un'immagine di Helen sul set con noi ogni giorno".

Le riprese della sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders sono in corso da diverse settimane, ma al momento non è stato confermato se l'attrice sia stata in grado di filmare qualche scena prima di andarsene.