Peaky Blinders: rivelato il budget del film con Cillian Murphy, sarà enorme

Impegnato nella promozione della sua nuova serie BBC, This Town, Steven Knight ha potuto accennare brevemente alla produzione del film di Peaky Blinders, che vedrà il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby.

Non solo il regista e sceneggiatore ha fornito un aggiornamento sulla tabella di marcia della produzione del film, le cui riprese dovrebbero prendere il via il prossimo settembre, ma ha anche rivelato il budget a disposizione per continuare la storia della serie BBC.

"Sta accedendo. Inizieremo questo settembre. Sto facendo gli ultimi ritocchi, che continueranno fino al giorno prima dell'inizio delle riprese. Ma ci siamo. Abbiamo sistemato tutto, abbiamo tutto ciò che ci serviva, siamo pronti a partire. Penso che il film farà un altro passo avanti e sarà fantastico che i fan di Peaky possano riunirsi in un unico luogo e guardarlo".

Il film concluderà questo capitolo di Peaky Blinders

Dopodiché Knight ha proseguito specificando che il budget sarà alto, in quanto gli permetterà di concludere questo capitolo della storia iniziata dalla serie: "Il budget sarà più alto, ma anche perché sappiamo che stiamo per chiudere questo capitolo, cercheremo tutti di fare del nostro meglio. Cillian [Murphy] è davvero pronto. Quindi non vedo l'ora che inizino le riprese".

Parlando proprio di Murphy, fresco vincitore dell'Oscar al miglior attore per Oppenheimer, il regista ha aggiunto: "Non è incredibile? Sono molto contento per lui perché se lo merita. Dopo ogni premio vinto, mi mandava un messaggio dicendo: 'Non vedo l'ora di tornare a fare Peaky'. Confermando che niente di tutto questo avrebbe cambiato quello che avremmo fatto dopo".