Peaky Blinders: Cillian Murphy tornerà nel film sequel, riprese a settembre

Era passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento circa il film sequel di Peaky Blinders, ma adesso Steven Knight, autore dello show, ha confermato il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby.

Parlando al Birmingham World in occasione della prima del suo nuovo dramma della BBC The Town, il creatore di Peaky Blinders ha confermato che il recente vincitore dell'Oscar Cillian Murphy riprenderà il suo ruolo nella prossima versione cinematografica del dramma criminale britannico. Knight ha dichiarato che Murphy tornerà "sicuramente" e che le riprese del film di Peaky Blinders inizieranno a settembre.

"Sicuramente tornerà. Lo gireremo a settembre a Digbeth", ha confermato Knight.

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto della serie

Murhpy era già favorevole a tornare

L'apparente ritorno di Murphy nei panni di Tommy Shelby per il film di Peaky Blinders non è uno shock, visto che la star di Oppenheimer ha da tempo manifestato il suo interesse a recitare in un film tratto dalla serie, a patto che la sceneggiatura fosse abbastanza degna.

"Se ci fosse un'altra storia, mi piacerebbe realizzarla", aveva detto Murphy a Rolling Stone l'anno scorso. "Ma deve essere quella giusta. Steve Knight ha scritto 36 ore di televisione, e ne siamo rimasti davvero colpiti. Sono davvero orgoglioso di quell'ultima serie. Quindi, dovrebbe essere legittimo e giustificato fare di più".

Murphy aveva poi aggiunto all'Irish Star, il mese scorso, prima di vincere l'Oscar: "Ho sempre detto che se Knight fornirà una sceneggiatura degna e so che ne è capace, perché è uno scrittore fenomenale, io ci sarò. ... Se vogliamo vedere il cinquantenne Tommy Shelby, io ci sarò. Facciamolo".