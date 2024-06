Peaky Blinders: una delle star più amate di Mission Impossible si unisce al cast del film Netflix?

Dopo la conferma dell'arrivo di un film sequel di Peaky Blinders, che vedrà tornare Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, una star di Mission: Impossible potrebbe essersi unita al cast principale.

Secondo quanto riportato dal noto scooper Jeff Sneider, a quanto pare Rebecca Ferguson sarebbe stata adocchiata da Netflix per affiancare Murphy come co-protagonista del film. Ferguson è nota per aver interpretato il ruolo di Ilsa Faust nella saga di Mission: Impossible a partire da Rogue Nation in avanti. Ha fatto parte anche del cast del franchise di Dune di Denis Villeneuve e della serie Silo di Apple TV+, che farà ritorno con la seconda stagione quest'anno.

La notizia arriva una settimana dopo il via libera al film di Peaky Blinders. Murphy tornerà nei panni di Shelby dopo aver vinto il suo primo Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer. Netflix e BBC Film collaboreranno alla realizzazione e produzione del film.

Rebecca Ferguson in Dune - Parte Due

Quello che sappiamo sul film di Peaky Blinders

Alla regia ci sarà Tom Harper che recentemente ha diretto Heart of Stone sempre per Netflix con Gal Gadot protagonista. È noto anche per aver diretto la miniserie della BBC Guerra e pace. Harper è un veterano della serie, in quanto aveva già diretto la seconda metà della prima stagione di Peaky Blinders.

Peaky Blinders: il film sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale

La produzione del film inizierà entro il 2024. Il creatore Steven Knight sta ultimando la sceneggiatura. Tra i produttori esecutivi del film figurano Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren e David Mason. Tra gli altri produttori figurano Caryn Mandabach, Guy Heeley, Knight e lo stesso Murphy. I dettagli della trama sono ancora top secret. Tuttavia, Knight ha dichiarato che il film sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.