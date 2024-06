Peaky Blinders: il film con Cillian Murphy è stato confermato da Netflix

La storia di Peaky Blinders, iniziata sugli schermi di BBC Two nel 2013, proseguirà prossimamente con un film che verrà prodotto per Netflix.

Cillian Murphy, oltre a riprendere il ruolo di Tom Shelby, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del nuovo capitolo della storia che è attualmente composta da sei stagioni.

I primi dettagli del film

Peaky Blinders si è interrotta con Tommy alle prese con una resa dei conti che ha portato anche alla morte di suo cugino Michael, interpretato da Finn Cole, e che decide di affidare gli affari della sua famiglia alla sorella Ada, ruolo affidato a Sophie Rundle.

Tom Harper (Heart of Stone), dopo essersi occupato della regia di alcuni episodi della prima stagione, sarà il regista del film con star Cillian Murphy, recentemente vincitore del premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Oppenheimer.

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e il creatore della serie Steven Knight si occuperà della sceneggiatura.

Nel team dei produttori, oltre a Knight, ci saranno anche Murphy, Caryn Mandabach, Murphy e Guy Heeley.

Murphy nella serie

L'annuncio della produzione del film

La storia del film di Peaky Blinders dovrebbe essere ambientata durante la seconda Guerra Mondiale, anche se per ora non sono stati svelati i dettagli della trama.

Cillian, in occasione dell'annuncio del via libera alla produzione da parte di Netflix, ha sottolineato: "Sembra che Tommy Shelby non avesse finito con me... Collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper alla versione cinematografica di Peaky Blinders è davvero gratificante. Questo progetto è per i fan".

Harper ha ricordato come, prima del debutto della serie, nessuno era in grado di prevedere il successo che avrebbe poi ottenuto nonostante l'evidente qualità del cast e degli script. Il filmmaker ha quindi ribadito: "Peaky è sempre stata una storia sulla famiglia ed è incredibilmente entusiasmante riunirmi con Steve e Cillian per proporre il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix". Steven ha aggiunto nel comunicato: "Sono davvero elettrizzato pensando che questo film verrà realizzato. Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders. Senza esclusione di colpi. Totalmente Peaky Blinders in guerra".