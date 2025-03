Peaky Blinders, il creatore della serie: "Voglio che il film sia proiettato nei cinema"

Dopo sei stagioni di grande successo, Peaky Blinders proseguirà (e forse giungerà al termine) non con una settima stagione, ma con un film. Il creatore della serie, Steven Knight, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha ora espresso il desiderio che il film venga proiettato sul grande schermo, per la gioia dei numerosi fan.

Durante una recente intervista con The Playlist, Knight ha anche parlato delle riprese del film, che sono state completate pochi mesi fa.

Le parole del creatore di Peaky Blinders

"Abbiamo terminato le riprese il 13 dicembre", ha dichiarato. "Il cast include Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson, Cillian Murphy e Stephen Graham. È davvero incredibile".

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto promozionale della serie

La serie, trasmessa dal 2013 al 2022 su Netflix, ha lasciato i fan in attesa di un'ulteriore continuazione della storia di Tommy Shelby. Quando è stato annunciato che non ci sarebbe stata una settima stagione, ma un film al suo posto, le aspettative sono aumentate. Dopo l'uscita su Netflix lo scorso giugno, Knight ha rivelato il suo desiderio che il film venga proiettato anche nelle sale cinematografiche, per dare agli appassionati un'esperienza condivisa.

"Desidero davvero che i fan di Peaky Blinders, che sono stati una parte fondamentale di questo progetto, possano guardare il film tutti insieme in un'unica sala", ha spiegato. "Sebbene la comunicazione sia stata prevalentemente virtuale, voglio che il film venga proiettato nei cinema, così che le persone possano sedersi e goderselo insieme". Nonostante il desiderio di Knight, le intenzioni di Netflix riguardo alla distribuzione nelle sale restano ancora sconosciute.

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto della serie

Il film, però, non rappresenterà necessariamente la fine della saga di Peaky Blinders. Knight ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori progetti, dichiarando a The Playlist: "Se c'è ancora interesse e se ho altre storie da raccontare, perché non continuare?".

Peaky Blinders segue le vicende di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, un ex eroe di guerra diventato gangster che gestisce un impero criminale a Birmingham negli anni '20. Il film sarà una "continuazione" della serie, con la regia di Tom Harper.

Nel corso di un'intervista lo scorso anno, Murphy ha condiviso con BBC Desert Island Discs quanto ami lavorare con Knight: "Ho sempre detto che, se Knight ci consegna una sceneggiatura che so che può realizzare, ci sarò. Se vogliamo vedere un Tommy Shelby cinquantaduenne, facciamolo".