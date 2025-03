Peaky Blinders: ecco tutti i dettagli sull'uscita e sulla trama del film di Netflix

Tommy Shelby sta per tornare con un film di chiusura dedicato a Peaky Blinders, serie di successo su Netflix. Cillian Murphy ha guidato le sei stagioni dello show televisivo, approfondendo la famiglia criminale degli Shelby nella Birmingham del Regno Unito agli inizi del 1900.

Mentre il dramma criminale britannico non tornerà per la settima stagione, la storia dei Peaky Blinders continuerà con un film originale Netflix dallo stesso creatore della serie, Steven Knight.

Knight ha parlato di un film per il seguito della serie dopo le sei stagioni prima ancora che si chiudesse il sipario sull'iconico show. Ora, in collaborazione con Netflix, il film sta per essere realizzato, con una sceneggiatura dello stesso Knight e la regia di Tom Harper, che ha diretto diversi episodi di Peaky Blinders.

Il titolo del film di Peaky Blinders è stato apparentemente rivelato su Instagram dalla parrucchiera e truccatrice Nadia Stacy, che ha confermato che la pellicola si chiamerà The Immortal Man.

Quando potrebbe uscire il film di Peaky Blinders The Immortal Man?

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto promozionale della serie

La produzione di The Immortal Man si è svolta dal 30 settembre al 13 dicembre del 2024 nel Regno Unito e non è ancora stata confermata una data di uscita ufficiale. Parlando con Times Radio alla fine dello scorso anno, Steven Knight ha dichiarato che era un po' troppo presto per annunciare una data d'uscita e che da quel momento avremo visto il film dopo un anno. Dunque, se i calcoli sono esatti, la pellicola dedicata a Peaky Blinders dovrebbe arrivare alla fine del 2025 o al massimo per l'inizio del 2026.

Oltre al protagonista del film, Cillian Murphy, vedremo un cast d'eccezione per il capitolo conclusivo di Peaky Blinders. Uno dei nomi di spicco è sicuramente quello di Barry Keaghan, oltre all'attore premio Oscar per Opphenaimer che sarà Tommy Shelby.

Insieme a Murphy in The Immortal Man, ci sarà Sophie Rundle nel ruolo della sorella di Tommy, Ada Thorne, che ha preso il posto di Polly come matriarca della famiglia nella sesta stagione.

Altri volti che ritornano dallo show della BBC sono i membri di Peaky Blinders Charlie Strong, Johnny Dogs e Curly, oltre a Stephen Graham nel ruolo di Hayden Stagg. Un assente di rilievo nel cast di Peaky Blinders è l'attore di Arthur Shelby Paul Anderson. L'attore si è dichiarato colpevole nel gennaio 2024 di possesso di diverse droghe nel Regno Unito il giorno di Santo Stefano del 2023 (via NME), il che potrebbe essere stato un fattore di esclusione dal cast del film Peaky Blinders.

Oltre ai sei Peaky Blinders che ritornano, Netflix sta portando nel franchise alcune star importanti come Barry Keoghan (Saltburn), Tim Roth (L'incredibile Hulk), Rebecca Fergusson (Mission Impossible) e Jay Lycurgo (Titans).

Peaky Blinders: Cillian Murphy nella serie inglese

Non è ancora chiaro chi interpreteranno i nuovi arrivati di Peaky Blinders, ma una teoria prevede che Keoghan interpreti un invecchiato Duke Shelby, figlio illegittimo di Tommy Shelby, originariamente interpretato da Conrad Khan.

Questo nuovo capitolo sarà ambientato durante la Seconda guerra mondiale, ed i creatori del film hanno voluto sottolineare che non sarà l'ultimo prodotto legato al franchise della serie. Infatti, sembrerebbe che, oltre a The Immortal Man, ci sarebbero altri due film in produzioni. Uno sarà ambientato a Boston, USA, a metà del XX secolo, decenni dopo la fine di Peaky Blinders . L'altro si concentrerà sulla matriarca della famiglia Shelby, Polly, interpretata nella serie originale dalla defunta Helen McCrory.