Peaky Blinders: il film sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale

Dopo la conclusione di Peaky Blinders con la sesta stagione, arrivata su Netflix il 10 giugno 2022, i fan della serie con Cillian Murphy sono in trepidante attesa del film. A parlarne ci ha pensato Steven Knight, creatore dello show, fornendo nuovi aggiornamenti sull'ambientazione e su quello che i fan possono aspettarsi.

"Potrebbero spararmi se annuncio qualcosa in questo momento (ride). Il film arriverà, state tranquilli, arriverà molto presto. Sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e i fan possono aspettarsi di tutto. Avrà lo stesso feeling della serie, ma al tempo stesso sarà molto diverso" ha dichiarato ai microfoni di Radio Times. Il film dovrebbe arrivare nel 2024 e sarà la conclusione definitiva del franchise.

Peaky Blinders, Steven Knight conferma: "Il film si girerà nel 2023"

Cillian Murphy dovrebbe riprendere l'iconico ruolo di Tommy Shelby, mentre non ci sono aggiornamenti sul resto del cast che comprende Paul Anderson, Sophie Rundle, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy e Sam Claflin, che nell'ultima stagione ha vestito i panni del villain Oswald Mosley.

La banda della famiglia Shelby è chiamata "The Peaky Blinders" per la tattica di tenere le lame di rasoio nella visiera dei loro berretti che spesso usano per accecare i loro rivali o coloro che gli devono del denaro. "Peaky è tornata e con il botto", aveva detto Knight quando è stata annunciata la sesta stagione. "Dopo il ritardo forzato della produzione dovuto all'emergenza sanitaria, troviamo la famiglia in pericolo estremo e la posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che questa sarà la serie migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri fantastici fan la adoreranno. La serie TV sta per finire, la storia continuerà in un'altra forma".