Silo 2: le prime immagini svelano Rebecca Ferguson che esplora il fuori e anticipano le novità in arrivo

Apple ha svelato il primo sguardo all'attesa seconda stagione di Silo, intrigante ed enigmatica serie che ha incollato gli spettatori coi suoi muisteri e che, a quanto pare, riprenderà esattamente da dove si era interrotto il finale della prima stagione.

Basata sull'omonima trilogia di libri dello scrittore Hugh Howey, Silo segue un'ingegnere di nome Juliette (Rebecca Ferguson) che vive in una comunità trapiantata in un gigantesco silo sotterraneo che si estende per centinaia di piani sottoterra e ospita circa 10.000 persone. In questo incubo distopico, nessuno conosce la vera storia del Silo, come è nato e cosa c'è all'esterno. Nel cast anche Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Avi Nash, Chinaza Uche e Rick Gomez.

Come svela la nostra spiegazione del finale di Silo, la prima stagione si è conclusa con Juliette che ha fatto il grande passo e ha lasciato il Silo, avventurandosi nell'ignoto, come mostrano le nuove foto in anteprima che la vedono vagare in un deserto con indosso tuta e casco bianchi. Le foto svelano, inoltre, un concitato Tim Robbins nei panni di Bernard e un primo piano di Common nel ruolo di Sims.

Silo, la recensione: un altro erede di Lost, in modo ancora diverso

Che cosa ci attende nella seconda stagione di Silo?

Ciò che Juliette fa nella seconda stagione promette di avere ripercussioni "non su una persona, ma sull'intera razza umana. La posta in gioco è ridicolmente alta", ha dichiarato Rebecca Ferguson, anche produttrice esecutiva di Silo, a TVLine. Ma quali saranno le prossime mosse del suo personaggio?

La prima stagione di Silo copriva meno della metà del primo libro di Howey, Wool. Ciò significa che c'è ancora molto da esplorare nel romanzo, mentre parti significative del secondo romanzo, Shift, sono ambientate centinaia di anni prima, quando W.O.O.L. (World Order Operation Fifty), che ha dato vita ai silos, ha preso forma.

Riguardo alla possibile direzione intrapresa dalla storia di Juliette nella seconda stagione, Rebecca Ferguson ha anticipato: "Stiamo cercando di restare quanto più fedeli possibile al libro" - senza specificare se si riferisse a Wool o Shift - "ma ci sono dei motivi per cambiare certe cose e lo capirete quando vedrete i nuovi episodi".