Peacemaker: primo sguardo al nuovo team di John Cena in una foto della serie HBO Max

La prima foto ufficiale di Peacemaker, serie spinoff di The Suicide Squad -Missione Suicida in arrivo su HBO Max, è stata rivelata da EW offrendo un primo sguardo al cast principale guidato da John Cena. La foto di Peacemaker è stata condivisa dal creatore e regista James Gunn che definisce il team "una squadra tutt'altro che felice".

Nei commenti alla foto su Twitter, il regista James Gunn ha svelato di aver diretto cinque degli otto episodi che compongono lo show. Episodi incentrati sul "tentativo di combattere una minaccia catastrofica che si sta abbattendo sul pianeta". Minaccia che convincerà Peacemaker, Harcourt ed Economos a far squadra con tre nuovi personaggi. Chukwudi Iwuji è Murn, leader del gruppo e mercenario al servizio di Amanda Waller, mentre Freddie Stroma è il popolare Vigilante. Danielle Brooks interpreta Adebayo, sesto membro del team. "Non è sempre trattata al meglio dalle persone intorno a lei, ma nonostante le divergenze con Peacemaker, tra di loro si crea un legame" spiega Gunn.

Peacemaker farà il suo debutto su HBO Max nel gennaio 2022. Il prossimo mese i fan godranno di anticipazioni esclusive durante la seconda edizione del DC FanDome di Warner Bros. che si terrà il 16 ottobre.

The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn spiega i problemi causati dal look di Peacemaker

Al momento i dettagli del plot non sono ancora stati svelati anche se sappiamo che la serie esplorerà le origini del personaggio interpretato da John Cena in The Suicide Squad - Missione Suicida,un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla.

Nel cast di Peacemaker troviamo Steve Agee nel ruolo di John Economos, Danielle Brooks in quello di Leota Adebayo, Robert Patrick è Auggie Smith, Jennifer Holland è Emilia Harcourt, Freddie Stroma interpreta Vigilante/Adrian Chase e Chukwudi Iwuji è Clemson Murn. Con loro anche Lochlyn Munro, Annie Chang, Christoper Heyerdahl, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Nhut Le, Aison Araya e Lenny Jacobson.

DC FanDome 2021: da The Batman a Black Adam, il programma dell'evento

James Gunn trascorrerà gran parte del prossimo anno a realizzare il terzo capitolo della saga Marvel dei Guardiani della Galassia, ma rivela che sarebbe felice di tornare a occuparsi di Peacemaker se la prima stagione si rivelerà un successo:

"Mi piacerebbe fare una stagione 2. Devono solo dirmi che vogliono farlo."