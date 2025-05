Peacemaker 2: primo trailer con Maxwell Lord, Lanterna Verde e Hawkgirl del nuovo DC Universe

La seconda stagione di Peacemaker è sempre più vicina e James Gunn ha svelato il primo trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell'azione esplosiva e delle new entry nel nuovo DC Universe.

Il video si apre con Christopher Smith, alias Peacemaker (John Cena), mentre tenta di unirsi a un nuovo gruppo di supereroi capitanato da Maxwell Lord. Secondo indiscrezioni, la squadra potrebbe chiamarsi "Justice Gang", nome trapelato attraverso la linea di merchandising legata al prossimo film di Superman.

Accanto a Lord fanno la loro comparsa due personaggi storici dell'universo DC: Guy Gardner, Lanterna Verde dal carattere impulsivo, e Hawkgirl. Entrambi non sembrano troppo colpiti dalle buffonate di Peacemaker, promettendo scontri e tensioni nel team.

Intanto, emerge un'altra storyline centrale: quella tra Peacemaker e Rick Flag Sr., determinato a confrontarsi con l'uomo che ha ucciso suo figlio in The Suicide Squad. Tuttavia, il loro incontro sembra andare oltre la semplice vendetta, come lasciato intendere da Frank Grillo, interprete del personaggio.

"Parleremo del rapporto tra loro due, ma non voglio rivelare troppo. È interessante vedere come Peacemaker affronti il senso di colpa e cosa provi verso se stesso per ciò che ha fatto", ha dichiarato Grillo.

La nuova stagione e i collegamenti con il DCU

Secondo la sinossi ufficiale, la stagione 2 seguirà Peacemaker nel tentativo di affrontare il proprio passato mentre continua la sua missione "per la pace a ogni costo", anche a costo di eliminare chiunque ostacoli la sua strada. Il tono della serie resta fedele a quello irriverente e brutale già visto nella prima stagione.

Non mancano i dubbi dei fan sullo status canonico della serie rispetto al nuovo DCU. Gunn, però, ha fatto chiarezza: "Con Creature Commandos e Peacemaker, tutto ciò che è accaduto in The Suicide Squad è da considerarsi canonico, eccetto la Justice League, che approfondiremo proprio nella seconda stagione".

Il cast torna con molti volti noti: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, e con le new entry Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows. Joel Kinnaman, che interpretava Rick Flag Jr., potrebbe tornare attraverso flashback o sorprese narrative, anche se l'attore ha smentito ironicamente: "Non è il mio genere. Non lo farei mai."