Peacemaker 2: James Gunn conferma i legami con Superman e anticipa un cameo clamoroso

La seconda stagione di Peacemaker sarà strettamente connessa al nuovo universo DC inaugurato da Superman, con sorprese e ospiti speciali che non saranno svelati in anticipo.

Il trailer ufficiale della seconda stagione di Peacemaker ha già sollevato grande curiosità tra i fan, confermando la presenza di alcuni volti familiari del DC Universe come Guy Gardner (Nathan Fillion) e Hawkgirl (Isabela Merced), entrambi legati alla nuova Justice League che vedremo nel reboot di Superman. Ma a quanto pare, questi non saranno gli unici collegamenti tra la serie e il nuovo corso del DCU guidato da James Gunn.

In una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, lo stesso Gunn ha svelato che Peacemaker 2 non solo si intreccerà con Superman, ma getterà anche le basi per ciò che accadrà nel futuro dell'universo condiviso.

"Ho sviluppato la seconda stagione man mano che prendeva forma anche il nuovo DC Universe", spiega Gunn. "Quindi è strettamente legata a Superman e a ciò che verrà. Avevo in mente un'idea generale, ma la serie si è evoluta in una direzione completamente diversa da quanto immaginavo all'inizio".

La tecnologia della QUC sarà al centro della stagione

Un dettaglio interessante anticipato da Gunn riguarda la Quantum Unfolding Chamber (QUC), una tecnologia già introdotta nella prima stagione e che giocherà un ruolo fondamentale nei nuovi episodi. Secondo il regista, la QUC sarà un elemento chiave non solo in Peacemaker, ma anche in Superman.

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

"Avete già visto la QUC nella prima stagione, e tornerà in modo importante. Sarà al centro della trama, e la rivedremo anche in Superman. È una tecnologia molto più importante di quanto sembrasse inizialmente".

La Quantum Unfolding Chamber, o Quantum Unfolding Storage Area, è una stanza extradimensionale creata da White Dragon (Robert Patrick), il padre di Peacemaker. Non è escluso che possa essere collegata alle apparizioni di versioni alternative dei personaggi, come accennato in alcune scene del trailer. Potrebbe persino fornire una spiegazione retroattiva all'apparizione della Justice League nel finale della prima stagione.

Camei segreti e ritorni dal nuovo DCU

Gunn ha confermato che oltre a Guy Gardner e Hawkgirl, vedremo anche altri personaggi direttamente collegati a Superman e al DCU. Tuttavia, i nomi restano ancora top secret.

Peacemaker: una scena con John Cena

"Vedrete Isabela, Nathan, Sean Gunn, e poi altri personaggi provenienti da diverse parti del DCU. Potrebbe esserci anche un cameo davvero, davvero enorme verso la fine della stagione".

La nuova stagione sarà ambientata circa due anni dopo gli eventi della prima. Christopher Smith, alias Peacemaker, è convinto di aver guadagnato un posto tra i grandi supereroi dopo aver salvato il mondo dalle Butterflies. Ma la realtà è ben diversa.

"Lo troviamo convinto di essere una star. Crede di meritarsi rispetto e un posto tra gli eroi veri. In effetti, lo vediamo partecipare a una specie di colloquio con il gruppo di Superman... ma nessuno lo prende sul serio. Lo prendono in giro, e questo lo manda fuori di testa", racconta Gunn.

La situazione non è rosea nemmeno per i suoi compagni, tranne Vigilante (Freddie Stroma), che pare mantenere la sua solita spensieratezza.

La nuova stagione segue ancora Christopher Smith, alias Peacemaker, un vigilante ossessionato dall'idea di raggiungere la pace a qualsiasi costo. Mentre cerca di fare i conti con il proprio passato, dovrà dimostrare a se stesso e agli altri di poter essere davvero un eroe.