Peacemaker 2, il trailer confermerebbe una popolare teoria dei fan del DCU

I DC Studios e Max hanno da poco pubblicato il primo trailer completo della seconda stagione di Peacemaker e, mentre i camei di alcuni celebri membri della "Justice Gang" provenienti da Superman hanno probabilmente attirato l'attenzione, l'ultima inquadratura potrebbe aver confermato una teoria dei fan potenzialmente rivoluzionaria che circola da quando la stagione è entrata in produzione.

Proprio alla fine del trailer, vediamo il Christopher Smith di John Cena entrare in una stanza e quella che sembra essere una "variante" completamente diversa di Peacemaker in un costume alternativo puntare una pistola alla testa del suo doppio prima di chiedergli "Chi cazzo sei?".

James Gunn ha recentemente chiarito alcune dichiarazioni apparentemente confuse fatte l'anno scorso sulla prima stagione dello spin-off di The Suicide Squad, in quanto aveva dichiarato di non considerare canonica con il nuovo DCU nonostante l'imminente seconda stagione faccia parte del neonato universo cinematografico e televisivo condiviso.

Peacemaker, perché ci sono due John Cena nella seconda stagione?

Peacemaker: John Cena in un momento della serie

Parlando con IGN, Gunn ha rivelato che "quasi tutta" la prima stagione è canonica, con una notevole eccezione che probabilmente avrete già intuito: "La verità è che quasi tutto Peacemaker è canonico, con l'eccezione del cameo della Justice League", ha aggiunto. "Di cui ci occuperemo nella prossima stagione".

Jennifer Holland in Peacemaker

All'inizio dell'anno, sul set della serie è stato avvistato un murale che raffigurava il Peacemaker di Cena (con un costume leggermente diverso), suo padre con il costume del Drago Bianco e un terzo misterioso personaggio che, secondo molti, si rivelerà essere il defunto fratello di Christopher, Keith.

Sappiamo che Robert Patrick tornerà a vestire i panni di Augee Smith, nonostante sia stato ucciso nel finale della prima stagione, e il fatto che suo figlio si trovi in qualche modo in un'altra parte del Multiverso DC potrebbe spiegare perché nel trailer vengono mostrati due Peacemaker. Piuttosto che far finta che il cameo della Justice League non sia mai avvenuto, Gunn potrebbe avere intenzione di portare Peacemaker e i suoi personaggi di supporto in una realtà completamente nuova che si rivelerà essere il DCU.