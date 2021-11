Paul Rudd: "Stare accanto a Chris Hemsworth sul set mi ha spinto a chiedermi cosa mi alleno a fare"

Nonostante il titolo di uomo più sexy del mondo assegnatogli dalla rivista People, Paul Rudd è consapevole di non avere un "fisico bestiale" come il collega Chris Hemsworth tanto che, quando gli sta accanto sul set, gli viene chiedersi a cosa gli serva allenarsi.

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly e Paul Rudd in una scena del film

"Ricordo che sul set di Avengers: Endgame mi stavo allenando così duramente, seguivo una dieta rigorosa, mi sono allenato come un atleta per così tanto tempo, allenandomi come un atleta", ha dichiarato Paul Rudd a People. "A un certo punto mi sono trovato vicino a Chris Hemsworth, e ho pensato, 'Qual è il punto? Perché anche solo provarci?'"

In una precedente intervista con Stephen Colbert, Paul Rudd aveva rivelato di essersi allenato intensamente e di aver mangiato "un sacco di pesce tutto il tempo" - in particolare salmone - per mettersi in forma per il ruolo di Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe. Rudd ha confessato a Colbert che sentiva una pressione ulteriore per mantenersi in forma perché aveva scene a torso nudo in entrambi i film su Ant-Man. Ma la sua scena a torso nudo nel sequel alla fine è stata tagliata.

L'attore ha anche dichiarato a The Independent di aver consumato "molto più salmone di quanto chiunque dovrebbe mangiare e molte barbabietole" mentre si allenava per il primo Ant-Man. Tanto impegno alla fine è servito a qualcosa visto che People ha eletto Paul Rudd l'uomo più sexy del 2021.

Paul Rudd riscrive Iron Man dei Black Sabbath con un testo dedicato all'MCU (VIDEO)

Ant-Man: Paul Rudd è preoccupato

Per raggiungere i livelli richiesti dall'MCU, Paul Rudd ha detto a Men's Journal di aver lavorato con il nutrizionista Carlon Colker e l'allenatore Richard Louis. Come parte del suo allenamento da supereroe, l'attore iniziava ogni giorno con un'ora di cardio, seguita da colazione e sollevamento pesi. La sua routine di fitness includeva anche un ciclo aggiuntivo di cardio tre volte a settimana.

Rudd, che sta attualmente girando il terzo film di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha spiegato che la domenica è il suo giorno libero dalla dieta e dall'allenamento:

"Vado a mangiarmi un arrosto con lo Yorkshire pudding e il roast beef e una pinta di Guinness, e poi nel pomeriggio di solito prendo te e biscotti, e mi sembra la cosa più grandioso del mondo".