Paul Rudd è l'uomo più sexy del mondo per il 2021 secondo People. Smentite così le indiscrezioni che volevano il titolo assegnato a Chris Evans, battuto da un'altra star dell'MCU, l'interprete di Ant-Man.

"Mi impegnerò duramente. Lo farò mio", ha dichiarato Paul Rudd a PEOPLE commetando la scelta del magazine. "Ho una consapevolezza, so che quando le persone sentiranno che sono stato eletto l'uomo più sexy del mondo reagiscono esclamando 'Cosa?' Questa non è falsa umiltà. Ci sono così tante persone che dovrebbero ricevere questo onore prima di me".

Paul Rudd si definisce un casalingo, padre di due figli, Jack, 17 anni, e Darby, 12, e insiste che è più felice a casa, lontano da Hollywood, a Rhinebeck, New York). Lì, è comproprietario di un negozio di dolci con Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton, che hanno rilevato l'attività quando il precedente proprietario è morto. Ha anche investito in attività di beneficenza, sostenendo la Stuttering Association for the Young (SAY) e fondando The Big Slick, un evento sportivo annuale per celebrità che raccoglie fondi per il Kansas City Children's Mercy Hospital.

Prima dell'elezione di Paul Rudd, Page Six aveva lanciato un rumor anticipando che la scelta di People per il 2021 sarebbe caduta su Chris Evans, ma così non è stato. il magazine gli ha preferito Rudd, attualmente su Apple TV+ con la nuova serie The Shrink Next Door, dove affianca Will Ferrell, e al cinema con Ghostbusters: Legacy. Prossimamente Paul Rudd farà ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Scott Lang, alias Ant-Man, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita nel 2023.