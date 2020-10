Paul Rudd riscrive Iron Man dei Black Sabbath con un testo dedicato all'MCU (VIDEO)

Paul Rudd si esibisce in una versione molto speciale di Iron Man dei Black Sabbath riscrivendo il testo in omaggio all'MCU.

In un bizzarro video, Paul Rudd si esibisce con una band composta di Paul Rudd nel brano dei Black Sabbath, Iron Man, modificando il testo per adattarlo alle vicende dell'MCU.

Le star del MCU hanno preso parte all'AGBO Fantasy Football dei registi Joe e Anthony Russo, dove ogni partecipante gioca per l'ente di beneficenza scelto. Questa settimana, Paul Rudd si è scontrato col collega Robert Downey Jr. e ha deciso di omaggiarlo con un brano metal molto speciale.

Paul Rudd e Robert Downey Jr. si sono incrociati sul grande schermo solo in due occasioni, in Captain America: Civil War e in Avengers: Endgame. Si sa, però che Scott Lang/Ant-Man non ami troppo Tony Stark/Iron Man per via della storia delle origini di Ant-Man che riguarda Hank Pym (Michael Douglass) e Howard Stark (John Slattery). Nonostante tutto Ant-Man e Iron Man hanno collaborato pacificamente per sconfiggere Thanos in Endgame.

Al momento, l'avvio della Fase 4 dell'MCU è stato rimandato di un anno per via dell'emergenza. Per vedere Black Widow, che inaugurerà il nuovo ciclo, dovremo attendere il 7 maggio 2021.