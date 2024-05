Power Ballad, Paul Rudd e Nick Jonas protagonisti della commedia musicale del regista di Sing Street

Nick Jonas e Paul Rudd saranno protagonisti di Power Ballad, una commedia musicale diretta da John Carney, regista di Once e Sing Street. Il film attualmente è in produzione a Dublino, ed è stato scritto da Carney e Peter McDonald. Secondo la descrizione ufficiale, Power Ballad è una una storia positiva guidata dalla musica con protagonisti un cantante specializzato in matrimoni, una rockstar e una canzone che si frappone fra loro.

Chaos Walking: Nick Jonas in una scena del film

Jonas, conosciuto principalmente come cantante per la sua attività con i Jonas Brothers, sullo schermo è noto per i ruoli in Camp Rock, Scream Queens e Jumanji: Benvenuti nella giungla. Rudd ha recentemente ripreso il ruolo di Gary Grooberson in Ghostbusters: Minaccia Glaciale, e nel 2023 ha partecipato alla serie Only Murders in the Building, al fianco di Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. L'attore in tutto il mondo è conosciuto principalmente per il ruolo di Scott Lang/Ant-Man nei vari film del Marvel Cinematic Universe dedicati al personaggio e con gli Avengers. L'ultimo uscito nelle sale, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, per la regia di Peyton Reed, è stato distribuito nel 2023, con Rudd protagonista al fianco di Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas nei panni di Hank Pym. Nel 2015, Paul Rudd ha ricevuto la candidatura a miglior attore dell'estate per Ant-Man ai Teen Choice Award.

Passato a Broadway

Tutti e due hanno in comune anche un passato a Broadway. Nick Jonas ha iniziato a recitare in teatro a sette anni in classici del palcoscenico come Les Misérables, La bella e la bestia, Hairspray, mentre Paul Rudd debuttò nel paradiso del teatro americano nel lontano 1997 con The Last Night of Ballyhoo, e da allora ha partecipato a diverse produzioni come Twelfth Night, Three Days of Rain e Grace.

"Sono felice di lavorare con così tante persone fantastiche. Ho lavorato a questo script con il mio amico Peter per anni e ora Paul Rudd e Nick Jonas sono nella mia cucina" ha dichiarato John Carney.