Paul Dano, John Turturro e Michaela Coel nella serie Prime Video Mr. & Mrs. Smith

Il cast della serie Prime Video Mr. & Mrs. Smith, reboot del film con Brad Pitt e Angelina Jolie, si arricchisce dell'arrivo di Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano.

Secondo Variety, il trio di attori è pronto per recitare nella serie in arrivo, anche se i dettagli esatti dei loro personaggi per ora sono tenuti nascosti. La serie vedrà protagonisti Donald Glover e Maya Erskine nei panni, rispettivamente, di John e John, una coppia che viene assunta in una misteriosa agenzia di spionaggio che catapulta la coppia nel mondo dello spionaggio.

La serie Mr. & Mrs. Smith riprenderà la storia raccontata nel film diretto da Doug Liman nel 2005. I protagonisti del lungometraggio erano Brad Pitt e Angelina Jolie nella parte di una coppia che ha una doppia vita. I due coniugi scoprivano così di lavorare entrambi come assassini su commissione e di essere stati assunti per uccidersi. Il film aveva incassato 500 milioni di dollari ai botteghini.

Michaela Coel è nota per il suo ruolo nella serie limitata I May Destroy You, che ha creato, diretto e interpretato, conquistando un Emmy Award per la migliore sceneggiatura in una serie limitata. a breve la rivedremo nel sequel di Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever.

John Turturro e Paul Dano sono entrambi reduci del successo di The Batman, dove vestono i ruoli, rispettivamente, del boss carmine Falcone e de l'Enigmista.