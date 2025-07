Mr. & Mrs. Smith: Amazon ha scelto i protagonisti della seconda stagione

Nel 2024, Prime Video si è cimentata nel mondo dello spionaggio, ricevendo anche una nomination agli Emmy per Mr. & Mrs Smith. L'annuncio di una seconda stagione è arrivato qualche mese dopo e, sebbene ci aspettassimo che le riprese iniziassero subito dopo, le cose si sono leggermente complicate.

Il ritardo è probabilmente dovuto al fatto che le star della serie, Donald Glover e Maya Erskine, non erano state riconfermate. Alla fine è stato annunciato che la coppia non sarebbe tornata per la seconda stagione. Al loro posto, lo studio ha finalmente ingaggiato due nuovi interpreti: Sophie Thatcher e Mark Eydelshteyn.

Le storie esatte dietro i loro personaggi sono ancora top secret, ma è probabile che si tratti di un'altra coppia di spie disoneste costrette a una convivenza forzata per volere della misteriosa società segreta che li ha assunti.

Dove abbiamo già visto i nuovi Mr. & Mrs Smith?

Companion: Sophie Thatcher in una sequenza

Il ruolo più importante di Sophie Thatcher è quello dell'adolescente Natalie in Yellowjackets. Tra gli altri suoi ruoli ricordiamo quelli in The Book of Boba Fett, The Boogeyman, Heretic e Companion. La carriera della giovane attrice vanta anche una serie di ruoli televisivi in Chicago Med e The Exorcist.

Anora: un primo piano di Mark Eydelshteyn

Eydelshteyn è invece reduce dalla sua performance di successo in Anora di Sean Baker. Ha recitato anche in Strana Sascha e nell'acclamata serie televisiva russa Monastery. Le aspettative per la prima stagione erano alte e molto probabilmente accompagneranno Eydelshteyn e Thatcher anche nella prossima stagione. Questa proverà a dominare le classifiche di Prime Video per diverse settimane, proprio come il suo predecessore.

Mentre Glover ed Erskine non saranno più nel cast, almeno Glover continuerà a far parte della produzione in quanto è co-creatore della serie insieme a Francesca Sloane, una collaborazione che aveva già dato i suoi frutti con Atlanta. In vista della seconda stagione, Glover tornerà come produttore esecutivo, mentre Sloane riprenderà le redini come showrunner e produttrice esecutiva. Resta da vedere in che modo la seconda stagione si fonderà con la prima, dato il cliffhanger con cui si è conclusa.