Mr. & Mrs. Smith: Prime Video rinvia la seconda stagione, la serie è a rischio

Il pubblico dovrà attendere ancora per molto prima di scoprire chi sia sopravvissuto alla sparatoria che ha chiuso la prima stagione di Mr. & Mrs. Smith. La serie di Prime Video, tra le più seguite del 2024, ha infatti visto la sua seconda stagione rinviata a tempo indeterminato. Secondo quanto riportato da Deadline, il blocco della produzione è legato a difficoltà con il cast, che avrebbero rallentato l'avvio dei lavori nonostante un lancio inizialmente previsto per l'autunno.

Nei mesi scorsi era trapelata la notizia dell'ingresso di Mark Eydelshteyn, visto in Anora, e di Sophie Thatcher, tra le protagoniste di Yellowjackets. I due attori erano stati scelti per vestire i panni della nuova coppia di agenti segreti, i rinnovati Mr. e Mrs. Smith. Tuttavia, a oggi non è arrivata alcuna conferma ufficiale sul loro coinvolgimento definitivo, lasciando aperti numerosi interrogativi.

A fine marzo Amazon MGM Studios aveva ricevuto un incentivo da 22,4 milioni di dollari dalla California Film Commission, spostando la produzione da New York a Los Angeles. Una mossa che sembrava preludere a un'accelerazione del progetto, ma che ora rischia di essere compromessa. I regolamenti prevedono che le riprese inizino entro 18 mesi, altrimenti il bonus decade. Alcune fonti, però, ricordano che per serie di grande richiamo come questa è possibile ottenere una nuova agevolazione anche in caso di ritardi.

I rumor sulle guest star e il freno alla produzione

L'estate era stata alimentata da indiscrezioni di nomi di spicco pronti a unirsi al cast, tra cui Lily-Rose Depp, Francesca Scorsese, Levon Hawke, Wagner Moura e Gael García Bernal. Nessuno di questi accordi, però, è stato finalizzato. L'incertezza contrattuale però avrebbe contribuito a spingere Amazon a congelare il calendario delle riprese, evitando di avviare la macchina produttiva senza un cast solido.

Mr. & Mrs. Smith: una foto della serie

Creata da Donald Glover e Francesca Sloane, la serie riprendeva liberamente il film del 2005 con Angelina Jolie e Brad Pitt. La prima stagione raccontava la storia di due sconosciuti costretti a fingersi marito e moglie mentre lavorano come spie sotto copertura, fino al drammatico cliffhanger che ha lasciato il destino di John e Jane Smith sospeso. Il riscontro è stato notevole: uscita a febbraio, la serie è entrata subito nella Top 5 dei debutti di Prime Video negli Stati Uniti e ha conquistato ben 16 nomination agli Emmy, portando a casa due statuette.

Amazon e i creatori non hanno ancora chiarito quale sarà la direzione narrativa della seconda stagione. I contratti annuali degli attori lasciano pensare a un'impostazione antologica, con una storia e personaggi diversi in ogni ciclo di episodi. Al momento, tuttavia, l'unica certezza è che Francesca Sloane tornerà come showrunner e produttrice esecutiva, mentre Donald Glover manterrà il ruolo di produttore.