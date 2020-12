Google Year in Search ha svelato che Parasite di Bong Joon-Ho è il film più cercato del 2020 mentre la serie tv più googlata è il popolare show Netflix Tiger King.

Tiger King: una scena della serie Netflix

Il sudcoreano Parasite ha fatto la storia agli Oscar 2020 conquistando quattro statuette tra cui quella per il miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale oltre all'Oscar per il miglior film straniero.

popolarissima tra gli utenti Netflix e non solo la docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness che racconta la storia di un gruppo di eccentrici commercianti di animali esotici. La docuserie è stata pubblicata dalla piattaforma streaming proprio mentre gran parte del mondo era bloccata per via dell'emergenza sanitaria ed è diventata un evento globale dall'oggi al domani. Tale è stato l'impatto dello spettacolo da alimentare la realizzazione di ulteriori produzioni dedicate ai personaggi tra cui una serie incentrata su Carole Baskin.

Nella classica dei film più cercati su Google nel 2020, alle spalle di Parasite si piazzano 1917 e Black Panther, tornanto in auge nelle ricerche per via della scomparsa prematura del suo protagonista, Chadwick Boseman. Assieme al discusso Tenet, in quinta posizione svetta Contagion di Steven Soderbergh del 2011, anch'esso rispolverato per le somiglianze con l'attuale emergenza santiaria.

Parasite

1917

Black Panther

365 Dni

Contagion

Tenet

Enola Holmes

Harley Quinn: Birds of Prey

Mulan

Jojo Rabbit

Nella sezione televisiva, Tiger King batte Big Brother Brasil con la rivelazione Netflix La casa di carta in terza posizione, seguita da Cobra Kai e The Umbrella Academy, anch'esse targate Netflix.