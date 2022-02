Pam & Tommy, Lily James difende le scene di sesso: "Sono essenziali"

Lily James difende le scene di sesso presenti in Pam & Tommy, disponibile da oggi su Disney+, sottolineando come non si possa realizzare una serie su un sex tape senza un po' di sesso.

Atmosfere bollenti in Pam & Tommy, la serie biografica dedicata all'unione burrascosa tra Pamela Anderson e il rocker Tommy Lee, da oggi su Disney+, ma la protagonista femminile Lily James difende le scene di sesso che ritiene essenziali per lo show.

Pam & Tommy: una scena della serie

Come potete intuire dalla nostra recensione di Pam & Tommy, le scene di sesso non mancano di certo nello show che racconta parte della vita della bomba sexy Pamela Anderson. La sua interprete Lily James difende i momenti intimi che definisce "essenziali", il che ha senso considerando che la serie è incentrata su uno dei sex tape più famosi di tutti i tempi.

Parlando col Sun, Lily James ha spiegato: "Sentivamo davvero che le scene di sesso dovevano far parte della storia e dovevano essere essenziali per la sceneggiatura, per far progredire la loro relazione e spiegare l'accaduto. È stata una conversazione davvero fantastica e costante, nulla era stabilito a priori senza rifletterci su".

Pam & Tommy: nello show Sebastian Stan ha un pene animatronico e parlante

Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c'erano regole, Pam & Tommy è basata sull'incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La serie originale composta da otto episodi è una storia d'amore, di crimine nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti.