Pam & Tommy: nello show Sebastian Stan ha un pene animatronico e parlante

Per trasformarsi in Tommy Lee per la serie Pam & Tommy, Sebastian Stan ha dovuto entrare nella mentalità e nelle abitudini del rocker, che includevano il parlare con un pene finto.

Sebastian Stan non ha avuto problemi a fare ciò che il suo ruolo in Pam & Tommy gli imponeva, incluso parlare con un pene finto. La star di The Falcon and the Winter Soldier si è completamente trasformata nel rocker Tommy Lee per l'attesa serie in arrivo su Disney+ il 2 febbraio, incluse le sue strane abitudini.

Pam & Tommy: Sebastian Stan in una buffa scena della serie

"Non ho un solo tatuaggio sul mio corpo", ha detto Sebastian Stan a Variety a proposito della trasformazione fisica nel batterista dei Mötley Crüe. "Quindi mi sono detto, 'Cosa ti fa pensare esattamente che possa interpretare quest'uomo?' Ma ero abbastanza incuriosito da voler capire perché lo sceneggiatore e co-showrunner Rob Siegel mi volesse."

Stan ha aggiunto: "Quando interpreti un personaggio che esiste realmente, la storia è lì; sei un cronista a quel punto. Stai davvero ricercando tutto ciò che puoi e stai cercando di capire nel miglior modo possibile".

Pam & Tommy, Anthony Mackie commenta la trasformazione di Sebastian Stan in Tommy Lee: "Sono inorridito"

Parte di quella ricerca è stata la lettura dell'autobiografia dei Mötley Crüe The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, così come dell'autobiografia di Lee Tommyland, che risulta piuttosto estrema. E tra le scene ce n'è una in cui Tommy Lee parla con un pene animatronico, doppiato da Jason Mantzoukas, per decidere se sposare o meno Pamela Anderson, interpretata da Lily James.

"Per quanto mi piacerebbe prendermene il merito, stavo semplicemente adattando un capitolo del memoir di Tommy Lee", ha spiegato scherzosamente lo sceneggiatore di Pam & Tommy Seigel. "Penso che sia la prima volta in televisione."