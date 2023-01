Pamela Anderson svela che Lily James, star di Pam & Tommy, le ha inviato una lettera: "Non l'ho aperta"

Non è la prima volta che Pamela Anderson esprime tutto il suo disprezzo nei confronti di Pam & Tommy, la serie tv ispirata alla sua famosissima relazione con Tommy Lee. L'attrice ha recentemente rivelato di aver evitato ogni contatto con lo show, inclusi tentativi di approccio più diretti e personali da parte del cast.

L'attrice e modella Pamela Anderson

Nel corso di una recente intervista con il New York Times, Pamela Anderson ha ammesso di aver ricevuto una lettera di Lily James prima della pubblicazione di Pam & Tommy. A quanto pare si trattava di una dimostrazione di rispetto nei sui confronti, anche se, per sua stessa ammissione, non l'ha mai letta: "È stato già abbastanza doloroso la prima volta. È una di quelle volte in cui ti ritrovi a dire, 'Davvero?' Le persone stanno ancora capitalizzando su quella cosa?".

Più volte la Anderson si è dimostrata lontanissima dalla serie Hulu, rivelando di non voler essere coinvolta in alcun modo. Avremo, comunque, presto il suo punto di vista sotto forma di libro "Love Pamela" e di un documentario tratto da Netflix.