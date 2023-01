Pamela Anderson contro la miniserie Pam & Tommy: "St****i... Hanno aggiunto del sale su una ferita"

Durante una recente intervista con Variety, Pamela Anderson è tornata a parlare di Pam & Tommy e del nuovo libro biografico Love, Pamela. Le sue parole descrivono una donna che è diventata forte con il tempo, affrontando una serie di sfide che hanno plasmato il suo stesso modo di rapportarsi col prossimo e con l'altro sesso.

Pamela Anderson per PETA

Nel raccontarsi a Variaty Pamela Anderson ha accennato all'infanzia e ai primi segni di violenza domestica nel rapporto fra il padre e la madre, per poi passare ai suoi fidanzati e agli episodi più duri che ha vissuto sulla sua stessa pelle: "I predatori cercano sempre qualcuno a cui fare cose umilianti che ti vergogneresti a raccontare in giro. Questo genere di esperienze ti segna per il resto della tua vita. Anche se tenti di bloccarle te ne occuperai più tardi - e me ne sto occupando ora", ha detto. "Non sono una vittima e non sono la damigella in pericolo. Ho fatto le mie scelte. Sono sempre riuscita a ritrovare me stessa anche nelle circostanze più guidate, e ho creato una persona e un genitore forte".

Quando le è stato chiesto di Pam & Tommy, paragonando la trasformazione di Lily James e Sebastian Stan a dei "costumi di Halloween", ha risposto che "tutti quanti hanno cercato di proteggerla da quel progetto" e che non voleva essere coinvolta: "È stato interessante sentirne parlare. Non mi ha reso felice. Stronzi! Non stronzi dai... Hanno aggiunto del sale non necessario sulla ferita".