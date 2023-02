Pam & Tommy, Pamela Anderson è furiosa: "Avrebbero dovuto chiedere il mio permesso"

Come era ampiamente prevedibile la miniserie Hulu Pam & Tommy (disponibile in Italia su Disney+) è stata realizzata senza il coinvolgimento di Pamela Anderson. La star di Baywatch è tornata sotto i riflettori con il suo nuovo documentario Pamela, a love story, uscito su Netfli, in cui non di certo non le manda a dire.

"Tutta questa situazione mi crea degli incubi. Non ho dormito la scorsa notte e non ho alcuna voglia di vedere quello show. Così come non ho mai guardato il sex tape. Nessuno sapeva come me la stessi passando in quello specifico frangente. Avrebbero dovuto chiedere il mio permesso".

Pamela Anderson svela che Lily James, star di Pam & Tommy, le ha inviato una lettera: "Non l'ho aperta"

Pam & Tommy, interpretata da Lily James e da Sebastian Stan, è stata generalmente apprezzata, ma ha anche ricevuto una serie di critiche a causa del modo in cui è stata trattato un argomento così delicato. Gli anni su cui si concentra lo show sono stati molto dolorosi per Pamela, e né lei né Tommy Lee hanno voluto essere coinvolti nella produzione.

Oltre al documentario, Pamela Anderson ha ricordato numerosi avvenimenti spiacevoli nel suo libro di memorie Love Pamela. Tra questi l'incidente sul set della celebre sit-com Quell'uragano di Papà dove Tim Allen le avrebbe mostrato ii suoi genitali, deridendola.