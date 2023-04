Paddington 3, finalmente ci siamo! Scopriamo insieme il titolo del film e quando inizieranno le riprese

Attendevamo tutti l'inizio delle riprese di Paddington 3, threequel di uno dei franchise cinematografici più apprezzati degli ultimi anni, e ora stanno per avere inizio. Quando? Scopriamolo, assieme al titolo ufficiale della pellicola.

Sono passati sei anni, ormai, dal debutto nelle sale di Paddington 2, e dopo tutto questo tempo, finalmente sappiamo quando avrà inizio la fase di produzione del nuovo film.

Paddington in Perù, questo il titolo della pellicola, verrà girato quest'estate, prodotto da Studiocanal e Heyday.

Il 24 luglio inizieranno infatti le riprese del film scritto da Mark Burton, Jon Foster e James Lamont e diretto da Dougal Wilson e, come riporta anche Deadline, vedremo il celebre orsetto alle prese con "i meandri più profondi e oscuri del Perù", il suo paese natale.

Secondo il sito, Ben Whishaw dovrebbe tornare come doppiatore di Paddington nella versione originale, ma non è ancora stato confermato nulla in via ufficiale. A quanto pare, l'intenzione è quella di avere una combinazione di veterani del franchise e nuove voci, ma non vi sono dettagli in merito al momento.

Paddington 3: Florence Pugh reciterà nel terzo capitolo della storia?

Nei giorni scorsi, l'attrice del MCU Florence Pugh aveva raccontato di voler prendere parte a un film di Paddington, e il profilo Twitter di Studiocanal sembrava divertirsi non poco con dei tweet in cui venivano mostrate foto di Harry Styles e citato l'orsetto...

Cosa possiamo aspettarci da Paddington in Perù?