Paddington 3: Douglas Wilson sarà il regista del film

Paddington 3 ha trovato il suo regista: sarà Dougal Wilson a occuparsi del terzo capitolo delle avventure del simpatico orsetto.

Il personaggio sta godendo di una nuova ondata di popolarità dopo la sua apparizione accanto alla regina Elisabetta II in apertura del concerto che è stato trasmesso in diretta da Buckingham Palace per il settantesimo anno di regno della sovrana.

Paddington in Peru rappresenterà il debutto alla regia di un lungometraggio di Dougal Wilson, regista di numerosi spot televisivi come quelli realizzati per Apple, Ikea, e John Lewis per cui firma i cortometraggi che da anni celebrano il Natale.

La produzione è curata da StudioCanal e Heydey Films.

Paul King ha diretto i primi due capitoli della storia, ma ha passato il compito di dirigere il sequel a Wilson, rimanendo tuttavia coinvolto come produttore.

Le riprese del terzo film inizieranno nel 2023 a Londra e in Peru.

Ben Whishaw darà nuovamente voce all'orsetto Paddington, come accaduto nei film precedenti e nel video realizzato per il Giubileo di Platino. La storia è firmata da King, Simon Farnaby e Mark Burton, mentre la sceneggiatura è firmata da Burton, Jon Foster e James Lamont.

Nel cast ci saranno anche Sally Hawkins e Hugh Bonneville.