Paddington 3: Rachel Zegler ha abbandonato il cast del film?

Le riprese di Paddington in Peru, questo il titolo del terzo capitolo dedicato all'orsetto più famoso del grande schermo, stanno per concludersi senza una della sue protagoniste principali. Stando a una recente indiscrezione, infatti, Rachel Zegler avrebbe abbandonato il cast del film, costringendo la produzione ad agire di conseguenza. La giovane attrice era stata scelta per vestire i panni di Gina Cabot, figlia di Hunter Cabot (Antonio Banderas).

Il rumor arriva dall'account Twitter @RPK_NEWS1 che scrive: "Le riprese di Paddington 3 si concluderanno tra due settimane e Rachel Zegler è stata oggetto di recasting per via degli scioperi". Al momento non è stato annunciato chi è stata la sua sostituta.

La produzione di Paddington 3 ha avuto diversi cambiamenti nel cast, tra cui Emily Mortimer nei panni di Mrs. Brown, ruolo interpretato da Sally Hawkins nei precedenti due capitoli. Tra le new entry del cast, invece, il premio Oscar Olivia Coleman nei panni di Reverenda madre, descritta come una suora allegra e che suona la chitarra, e che gestisce la Casa per Orsi in pensione.

Recensione Paddington (2014)

Antonio Banderas avrà invece il ruolo di Hunter Cabot, un capitano intrepido e affascinante, che si offre di aiutare la famiglia dei Brown mentre intraprende un'avventura in Peru

La trama di Paddington 3

Il terzo film arriverà nelle sale oltre sei anni dopo la realizzazione del secondo capitolo. Il simpatico Paddington ritornerà in Peru per fare visita all'amata zia Lucy, ora in una casa di riposo. L'elettrizzante avventura deve però fare i conti con delle forze misteriose mentre i protagonisti viaggiano attraverso la foresta pluviale e sulle cime dei monti peruviani.

Alla regia ci sarà Dougal Wilson, al suo debutto assoluto dietro alla macchina da presa. Paul King ha deciso di non dirigere Paddington 3 per concentrarsi su Wonka, film con Chalamet.