Paddington: Rachel Zegler ha ufficialmente lasciato il cast, ecco perché

Dopo le indiscrezioni arrivate lo scorso ottobre, ormai è stato confermato che Rachel Zegler ha lasciato il cast di Paddington 3, il nuovo film del franchise con protagonista l'orsetto nato dalla penna di Michael Bond.

Il titolo ufficiale del film è Paddington in Peru e segue l'orso protagonista e la famiglia Brown in visita alla zia Lucy in Perù. Tuttavia, le cose non vanno secondo i piani e un mistero li spedisce nella foresta amazzonica e sulle montagne peruviane. Il film uscirà il 17 gennaio 2025.

Il motivo dell'addio

Zegler avrebbe dovuto recitare al fianco del personaggio di Hunter Cabot, interpretato da Antonio Banderas, nel ruolo di sua figlia Gina, ma ha dichiarato a Collider: "Facevo parte di Paddington 3, ma ora non più a causa dello sciopero della SAG".

"Hanno potuto continuare le riprese, ma io ero l'unico attore iscritta alla SAG", ha dichiarato l'attrice, che ha poi aggiunto: "Lo farà un'altra attrice di talento e sono molto entusiasta di vederlo perché era una sceneggiatura meravigliosa e credo che i fan di Paddington ne saranno entusiasti".

IMDb riporta che sarà Carla Tous a sostituire la Zegler nel ruolo. I lavori precedenti di Tous includono ruoli nelle serie televisive 30 Coins e Three Days of Christmas, oltre ai lungometraggi A través de tu mirada e El hombre del saco.

Paddington in Perù

La produzione di Paddington 3 ha avuto diversi cambiamenti nel cast, tra cui Emily Mortimer nei panni di Mrs. Brown, ruolo interpretato da Sally Hawkins nei precedenti due capitoli. Tra le new entry del cast, invece, il premio Oscar Olivia Colman nei panni di Reverenda madre, descritta come una suora allegra e che suona la chitarra, e che gestisce la Casa per Orsi in pensione.

Alla regia ci sarà Dougal Wilson, al suo debutto assoluto dietro alla macchina da presa. Paul King ha deciso di non dirigere Paddington 3 per concentrarsi su Wonka, film con Timothee Chalamet campione d'incassi dell'ultima stagione natalizia.