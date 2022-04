Ovosodo, su Netflix in streaming da oggi

Paolo Virzì e il suo Ovosodo, film cult del 1997 vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia, sbarcano su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da oggi 14 aprile 2022!

Il film che racconta la vita di Piero, chiamato da tutti Ovosodo, come l'omonimo quartiere livornese nel quale è nato, che insegue la speranza di trovare una strada nella vita e il desiderio di emancipazione da un contesto sociale disagiato, come ha raccontato lo stesso Virzì, che nella pellicola ha inserito e fatto girare attorno a Piero una serie di personaggi ispirati alla gente incontrata negli anni nei quartieri della Livorno popolare.

Ovosodo: Marco Cocci ed Edoardo Gabbriellini in una scena

Ovosodo è il terzo film di Paolo Virzì che da allora non si è più fermato e ha iniziato a girare grandi titoli uno dietro all'altro come un artigiano del cinema, come lui stesso si è definito, raccontando il piacere nello svegliarsi presto la mattina per andare sul set, quasi come si trattasse di aprire una bottega. Scritto insieme a Francesco Bruni, il film ha ottenuto il Gran Premio della Giuria alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 1997.

Nella carriera di Virzì, splendono anche Tutta la vita davanti, Tutti i santi giorni, storia di Guido e Antonia che hanno deciso di fare un figlio, Ferie d'agosto, dove due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro si ritrovano a dover convivere e poi ancora attraversando il racconto intimo e intenso de La prima cosa bella. Tra i tanti attori ricorrenti nella lunga carriera troviamo Micaela Ramazzotti, Sabrina Ferilli, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese e molti altri.