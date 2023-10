Ovosodo: la versione restaurata da Infinity+ presentata alla Festa del Cinema di Roma

Il regista Paolo Virzì e gli attori Edoardo Gabbriellini, Marco Cocci e Regina Orioli hanno presentato ieri, venerdì 20 ottobre, la versione restaurata da Infinity+ dell'amato cult Ovosodo in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il restauro del film è disponibile da oggi, 21 ottobre, sul channel della piattaforma Mediaset Infinity.

Era il 1997 quando nelle sale cinematografiche usciva Ovosodo, la brillante e amara commedia sociale diretta da Paolo Virzì. A distanza di 26 anni, il lungometraggio - entrato a far parte dei film cult della cinematografia italiana - torna nella versione restaurata da Infinity+.

Ovosodo: Marco Cocci ed Edoardo Gabbriellini in una scena

Infinity+ ha intrapreso da diversi anni un'importante operazione di restauro di alcuni dei film più amati e rappresentativi del grande Cinema Italiano con l'intento di valorizzarlo e renderlo accessibile a un pubblico sempre più vasto: Borotalco di Carlo Verdone, Mediterraneo di Gabriele Salvatores, I Laureati di Leonardo Pieraccioni, Tutta Colpa del Paradiso di Francesco Nuti, L'Anatra all'Arancia di Luciano Salce sono solo alcuni dei film restaurati da Infinity+ e disponibili sul channel.

A questi titoli si aggiunge ora Ovosodo di Paolo Virzì. Sarà un'occasione per il pubblico di scoprire o riscoprire ancora una volta - in una versione in alta definizione - la storia di formazione del giovane Piero Mansani.