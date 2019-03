Oscar Isaac: "Star Wars: Episode IX sarà la fine dei nove film della saga Skywalker"

Oscar Isaac garantisce che Star Wars: Episode IX celebrerà la fine della saga Skywalker durata nove film. La notizia era già stata anticipata lo scorso anno da Disney in un comunicato in cui si menzionava che il film diretto da J.J. Abrams sarebbe stato il "capitolo finale della saga Skywalker." I fan si chiedono se Disney manterrà la promessa visto il successo che il franchise continua a riscuotere in tutto il mondo e l'affezione nei confronti della famiglia Skywalker, ma Oscar Isaac conferma la volontà dello studio di porre un punto fermo.

"Questa è la fine dell'intera saga Skywalker. Nove storie. Quest'ultima segnerà il culmine. Ciò che J.J. ha fatto insieme all'intero team di Lucasfilm team è incredibilmente soddisfacente. E' speciale per noi perché ci ha permesso di imparare molte cose su questi personaggi."

Isaac aggiunge che gli è proibito parlare di Star Wars: Episode IX, ad oggi ancora privo di titolo per mantenere la massima segretezza ed evitare spoiler. Abrams, che ha fatto ritorno al franchise dopo aver diretto Star Wars: Il risveglio della forza, ha concluso le riprese del film il mese scorso diffondendo un'emozionante foto dal set di Oscar Isaac, Daisy Ridley e John Boyega. Nel nuovo franchise Oscar Isaac interpreta il pilota della Resistenza Poe Dameron.

Come confermato in precedenza, Star Wars: Episode IX vedrà il ritorno di Mark Hamill nel ruolo di Luke Skywalker e della compianta Carrie Fisher nei panni di Leia Organa. Abrams ha usato materiale scartato da Il risveglio della forza per assicurare una conclusione alla storia di Leia nell'Episodio IX.

"Ci abbiamo pensato a lungo" ha specificato Oscar Isaac. "Il suo spirito è nel film. Sua figlia Billie Lourd ha interpretato un ruolo. Il suo spirito era lì con noi, ma ci mancherà così tanto."

Star Wars: Episode IX arriverà nei cinema il 20 dicembre.

