Oscar 2025: Kieran Culkin censurato sul palco, ecco cosa ha detto al collega Jeremy Strong

Kieran Culkin si è rivolto al collega di Succession Jeremy Strong durante il discorso di ringraziamento per l'Oscar come miglior attore non protagonista per A Real Pain, ma l'audio è stato censurato per alcuni secondi.

Durante la diretta della cerimonia di consegna degli Oscar 2025, Culkin è salito sul palco per accettare l'onore nella categoria in cui ha battuto il collega Jeremy Strong, anche lui candidato per il ruolo di Roy Cohn in The Apprentice. Purtroppo l'audio mancato ha impedito al pubblico che seguiva da casa di capire cosa abbia detto.

A colmare la lacuna ci ha pensato il video di quel momento ottenuto da Deadline in cui viene rivelata la parolaccia sfuggita a Culkin nella sentita dedica al collega.

"Ha ragione, comunque. Jeremy, sei fantastico in The Apprentice", ha detto Culkin, riferendosi alle parole del presentatore Robert Downey Jr. a riconoscimento degli sforzi del suo amico e collega nel film ispirato a Donald Trump. "Adoro il tuo lavoro. È dannatamente fantastico." Dopo la parolaccia, Culkin si è coperto brevemente la bocca prima di aggiungere: "Non dovrei favorire nessuno. Comunque sei stato fantastico."

Successivamente, l'attore ha ringraziato il suo manager, la costar e regista di A Real Pain Jesse Eisenberg e sua moglie Jazz Charton, con la quale aveva precedentemente scommesso che se avesse vinto un Oscar avrebbero avuto altri figli.

Un viaggio sorprendente

Uno dei vincitori degli Oscar 2025, in A Real Pain Kieran Culkin affianca Jesse Eisenberg nel film che segna il suo esordio alla regia.

Come rivela la nostra recensione di A Real Pain, al centro della storia troviamo due cugini, David e Benji, che si riuniscono per compiere un viaggio in Polonia in onore della loro nonna. La situazione è tuttavia complicata da vecchie tensioni legate alla storia della sua famiglia.