A Jesse Eisenberg consegnata la cittadinanza polacca dopo il successo di A Real Pain agli Oscar

Jesse Eisenberg è ufficialmente un cittadino polacco. L'attore, sceneggiatore e regista ha ricevuto la cittadinanza dal Presidente Andrzej Duda nel corso di una cerimonia tenutasi martedì a New York, pochi giorni dopo che il suo film A Real Pain ha fatto vincere a Kieran Culkin l'Oscar come miglior attore non protagonista.

"Sono incredibilmente onorato", ha dichiarato Eisenberg nel discorso tenuto alla cerimonia. "È l'onore di una vita e qualcosa a cui ero molto interessato da due decenni".

Eisenberg ha attinto dalla propria vita per scrivere A Real Pain, che segue due cugini americani, interpretati da Eisenberg e Culkin, che intraprendono un viaggio in Polonia per onorare la loro defunta nonna sopravvissuta all'Olocausto.

L'idea alla base di A Real Pain

A Real Pain: Kieran Culkin e Jesse Eisenberg in un'inquadratura

Tutto è nato dopo la morte nel 2019 della prozia di Eisenberg, fuggita dalla Polonia per gli Stati Uniti nel 1938. Le riprese del film in Polonia hanno spinto Eisenberg a richiedere la cittadinanza, che è disponibile per coloro che hanno antenati diretti nati nel Paese o che vi hanno vissuto dopo il 1920.

A Real Pain: Kieran Culkin e Jesse Eisenberg durante una scena

"Mentre giravamo il film in Polonia, mentre camminavo per le strade e cominciavo a sentirmi un po' più a mio agio nel Paese, mi è venuta in mente una cosa così ovvia: la mia famiglia aveva vissuto in questo posto molto più a lungo di quanto noi vivessimo a New York", ha detto Eisenberg.

"E naturalmente la storia si è conclusa in modo tragico, ma oltre alla tragedia della storia c'era anche la tragedia che la mia famiglia non sentiva più alcun legame con la Polonia. Questo mi ha rattristato e mi ha confermato che volevo davvero cercare di riallacciare i rapporti il più possibile". E ha poi concluso: "Spero davvero che questa serata, questa cerimonia e questa incredibile onorificenza siano il primo passo per me, a nome della mia famiglia, per riconnettermi a questo bellissimo Paese". Su queste pagine trovate la recensione di A Real Pain, attualmente nelle sale italiane.