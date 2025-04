Jesse Eisenberg dirigerà "La Sirenetta" Halle Bailey nel prossimo film da regista

Jesse Eisenberg è inarrestabile e torna alla regia con una commedia musicale che si preannuncia come un progetto originale e stimolante. Dopo l'acclamato A Real Pain, vincitore di numerosi premi tra cui l'Oscar per Kieran Culkin e una candidatura alla miglior sceneggiatura per Eisenberg, il regista sceglie di cambiare tono e sperimentare con un musical dal sapore teatrale. Cosa dovremo aspettarci?

A24 punta sulla commedia musicale di Jesse Eisenberg

A Real Pain

Il nuovo film è ancora senza titolo ma sappiamo già che sarà prodotto da Fruit Tree (la casa di produzione fondata da Emma Stone) in collaborazione con Topic Studios. Ma soprattutto che sarà distribuito da A24, una delle case di distribuzione più apprezzate degli ultimi anni, che si è imposta per la scelta di titoli originali e coraggiosi.

Le riprese sono iniziate ad aprile e nel cast spuntano nomi interessanti, oltre ai già annunciati Julianne Moore e Paul Giamatti. Sono stati confermati, infatti, Halle Bailey (La sirenetta), Havana Rose Liu (Lurker) e Bernadette Peters (Mozart in the Jungle), ma anche Bonnie Milligan, Colton Ryan, Lilli Cooper e Maulik Pancholy.

Di cosa parlerà il nuovo film?

Julianne Moore

La trama ruota attorno a una donna timida, interpretata da Julianne Moore, che viene scelta per partecipare a una produzione teatrale locale. Il ruolo, inaspettato, la porta a immergersi così profondamente nella parte da perdere il contatto con la realtà. Un concept, sembra, che unisce commedia, musica e introspezione, perfettamente in linea con l'approccio originale di Jesse Eisenberg alla narrazione.

Un team creativo d'eccellenza dietro le quinte

A rendere il progetto ancora più ambizioso è il team creativo: le musiche e i testi originali sono firmati dallo stesso Eisenberg, affiancato da Steven Gizicki (A Complete Unknown) come supervisore musicale e Bill Sherman (In The Heights) come produttore esecutivo. La coreografia è affidata ad Andy Blankenbuehler (Hamilton) e la fotografia a Drew Daniels (Anora).

Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma con la produzione già avviata e un cast di primo livello è probabile che possa arrivare in sala entro il 2026. Riuscirà Eisenberg a replicare il successo di A Real Pain con questa nuova, audace incursione nel genere musicale?