Oscar 2025, chi sono i vincitori

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2025, condotta per la prima volta da Conan O'Brien in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, ha eletto i suoi vincitori.

Uno spettacolo che ci è stato anticipato come sobrio, nel rispetto degli incendi che hanno segnato il territorio californiano, che però non ha rinunciato alla passerella di star sul tappeto rosso e che ha aperto le danze sulle note di Over the Rainbow e con la performance delle due protagoniste di Wicked Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Anche quest'anno è la Rai a trasmettere l'evento, disponibile in streaming anche su RaiPlay, rendendo accessibile a tutti l'appuntamento più atteso dell'anno da tutti i cinefili. Un pubblico che non ha potuto tifare il titolo scelto per rappresentare l'Italia, Vermiglio, non rientrato tra le 5 nomination per il Miglior Film Internazionale. Non manca, però, una rappresentanza italiana, con Alba Rohrwacher tra i presentatori della serata.

I candidati come Miglior Film agli Oscar 2025

Oscar 2025, la lista dei vincitori

Miglior film

Miglior regista

Miglior attore

Miglior attrice

Miglior attore non protagonista

Kieran Culkin per A Real Pain

Miglior attrice non protagonista

Miglior sceneggiatura originale

Miglior sceneggiatura non originale

Miglior film internazionale

Miglior film d'animazione

Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis

Miglior fotografia

Miglior scenografia

Migliori costumi

Miglior trucco e acconciatura

Migliori effetti visivi

Miglior montaggio

Miglior sonoro

Miglior colonna sonora originale

Miglior canzone originale

Miglior documentario

Miglior cortometraggio documentario

Miglior cortometraggio

Miglior cortometraggio d'animazione

Dar sāye sarv, di Hossein Molayemi e Shirin Sohani

Premi speciali

Oscar onorario

Quincy Jones

Juliet Taylor

Premio umanitario Jean Hersholt

Richard Curtis

Premio alla memoria Irving G. Thalberg

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli

L'introduzione di Conan O'Brien

L'atteso monologo di Conan O'Brien è stato introdotto da una parodia di The Substance, uno dei film protagonisti di questa edizione nonché il più iconico per immaginario da riprodurre in uno sketch, per poi iniziare la consueta carrellata di battute rivolte a tutti i titoli pluricandidati, da Wicked a Conclave, ironizzando anche sul turpiloquio in Anora, un record battuto, e ovviamente la protagonista della bufera mediatica che ha caratterizzato le scorse settimane, Karla Sofía Gascón. Non sono mancati riferimenti all'Intelligenza Artificiale, sulla bocca di tutti anche per le polemiche relative a The Brutalist, a Bob Dylan di cui A Complete Unkown è biografia, un personaggio "che avrebbe voluto essere qui stasera", e al limite di tempo per i discorsi di ringraziamento.

Dopo una parentesi contrassegnata dall'invasione di Adam Sandler, O'Brien ha ricordato il potere di unire del cinema, anche in presenza dei drammi della nostra quotidianità, a cominciare dagli incendi che hanno segnato il territorio di Los Angels e coinvolto tanti professionisti della settima arte.

Soddisfazione per Flow, un piccolo miracolo animato

La cerimonia è subito entrata nel vivo con il primo premio assegnato dalle mani di Robert Downey Jr al Miglior Attore Non Protagonista Kieran Culkin per A Real Pain, ora nelle nostre sale, ma c'è grande soddisfazione per la vittoria di Flow nella categoria miglior film d'animazione, punto di arrivo del bellissimo percorso di Gints Zilbalodis e il suo team lettone che è arrivato a battere i grandi studi americani. Curiosità: è il primo Oscar per la Lettonia.

Il team di Flow in trasferta agli Oscar

Il nostro commento ai premi

A cerimonia finita, ci sarà modo di riflettere su quanto siano stati giusti o meno i premi assegnati. La redazione di Movieplayer.it si riunirà nella mattina di lunedì, a partire dalle 10, raccogliendo le opinioni di molti dei suoi redattori e di colleghi di altre testate per proporvi una panoramica di opinioni che possano mettere in risalto i momenti migliori e sottolineare quelli meno riusciti dell'edizione 2025 degli Academy Awards.