Disney+ festeggia 5 anni: da Alien a Star Wars, tutti i titoli in arrivo nel 2025

In occasione del quinto anniversario del lancio di Disney+ celebrato ieri 24 marzo, la piattaforma streaming ha svelato un'entusiasmante line-up in arrivo in Italia nel 2025.

Tra i titoli più attesi, ci sono ovviamente le attesissime serie FX Alien: Pianeta Terra e Dying for Sex, quest'ultima con protagonista Michelle Williams e Jenny Slate; poi ancora la serie originale britannica The Stolen Girl, psychological drama in cinque episodi, per non parlare della seconda stagione di Andor di Lucasfilm, che tornerà per la sua attesa conclusione il 22 aprile.

Si continua con il pluripremiato film A Real Pain, valso l'Oscar al miglior attore non protagonista a Kieran Culkin. Da non dimenticare anche il ritorno su Disney+ in Italia di serie acclamate dalla critica e vincitrici di diversi premi Emmy, tra cui The Bear, Only Murders in the Building e la nuova stagione de I Simpson.

Dai reality alla Marvel: un 2025 pieno di titoli attesissimi

Alien: Pianeta Terra, uno xenomorfo in azione

Tornerà con una nuova edizione anche Italia's Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia che sarà ancora una volta una produzione originale Disney+.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena

E ancora, una nuova stagione de La vita segreta delle mogli mormoni, la cui seconda stagione debutterà il 15 maggio 2025. Tra le serie più attese di National Geographic ci sono invece Limitless con Chris Hemsworth, Underdogs, Ocean with David Attenborough e Tucci in Italy. Ci saranno anche la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, una nuova stagione di Phineas e Ferb e Good American Family, la nuova serie con Ellen Pompeo.

Per quanto riguarda i Marvel Studios, dopo aver accolto la serie animata Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere e Daredevil: Rinascita, su Disney+ arriveranno a giugno Ironheart e, entro la fine dell'anno, anche Wonder Man, con Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams e Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery.