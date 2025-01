Kieran Culkin schernisce Pedro Pascal per i Golden Globes 2025: "Scusa, Pedro, sei stato nominato?"

Kieran Culkin ha riportato alla ribalta la sua divertente "faida" con Pedro Pascal durante il red carpet dei Golden Globes 2025. Intervistato da Variety ed Entertainment Tonight, l'attore di Succession non ha perso l'occasione per punzecchiare bonariamente Pascal, con un sorriso

Kieran Culkin e la finta faida con Pedro Pascal ai Golden Globes 2025

"È qui stasera Pedro? Oh, non c'è? Scusa, Pedro, non sei stato nominato quest'anno? Forse l'anno prossimo, quando non ci sarò più." La finta rivalità tra Culkin e Pascal è iniziata ai Golden Globes del 2024, quando Culkin vinse il premio per il miglior attore in una serie TV drammatica grazie alla sua interpretazione in Succession. Durante il discorso per la premiazione, tra le risate del pubblico, Culkin aveva ironicamente attaccato Pedro.

Kieran Culkin sul set

La risposta di Pascal non si fece attendere: agli Emmy 2024, posticipati a causa dello sciopero di Hollywood, l'attore si presentò con una fionda al braccio e scherzò dicendo che era "colpa di Kieran Culkin" per averlo "massacrato di botte".

Culkin è tornato quest'anno come candidato nella categoria miglior attore non protagonista per il suo ruolo in A Real Pain di Jesse Eisenberg, film che ha ricevuto quattro nomination totali, tra cui miglior commedia o musical. Parlando sul red carpet, l'attore ha lodato Pascal e Colman Domingo, suo partner in Actors on Actors: "Sono entrambi fantastici. Voglio lavorare con loro."

Pedro Pascal, grande protagonista della scorsa stagione premi con The Last of Us, non ha ricevuto nomination quest'anno, ma la sua ironica rivalità con Culkin rimane uno dei momenti più esilaranti della stagione degli award. Chissà cosa riserveranno i due attori per il prossimo anno.