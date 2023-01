Oscar 2023: Brendan Fraser svela la sua reazione alla nomination per The Whale

Brendan Fraser è in corsa agli Oscar 2023 con una nomination come Miglior Attore Protagonista grazie a The Whale e l'attore ha condiviso la sua reazione.

Brendan Fraser è tornato protagonista nei cinema con The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky che gli ha fatto conquistare anche una nomination agli Oscar 2023. L'attore ha già conquistato il cuore degli spettatori con la sua performance e la statuetta dell'Academy sarebbe solo uno dei tanti premi conquistati al termine di un percorso iniziato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Dopo aver ottenuto la nomination assegnata dai membri dell'Academy, Brendan Fraser ha condiviso la sua reazione alla notizia.

L'interprete dell'insegnante di letteratura che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia teenager nel film The Whale ha dichiarato: "Sono incredibilmente felice e profondamente grato nei confronti dell'Academy per questo riconoscimento e per aver riconosciuto la meravigliosa performance di Hong Chau e l'incredibile trucco di Adrien Morot".

The Whale: un primo piano di Brendan Fraser

Brendan ha voluto aggiungere: "Non avrei questa nomination senza Darren Aronofsky, Samuel D Hunter, A24, e l'incredibile cast e troupe che mi hanno dato il dono di Charlie. Un dono che certamente non mi aspettavo, ma uno che ha profondamente cambiato la mia vita. Grazie".

Il lungometraggio è in corsa per tre premi: oltre a quello nella categoria Miglior Attore Protagonista, come ha citato proprio Fraser, il progetto potrebbe vincere una prestigiosa statuetta grazie ai premi come Miglior Attrice Non Protagonista e Miglior Trucco e acconciature.

The Whale, Darren Aronofsky su Brendan Fraser: "Mi ci sono voluti dieci anni per trovare l'attore giusto"

Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale che è scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura per il grande schermo.

Il protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.