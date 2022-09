The Whale, Darren Aronofsky su Brendan Fraser: "Mi ci sono voluti dieci anni per trovare l'attore giusto"

Darren Aronofsky ha rivelato di aver impiegato dieci anni a trovare un attore adatto per The Whale e, grazie a commenti come questo, il ritorno di Brendan Fraser continua a diventare sempre più glorioso.

Darren Aronofsky ha trascorso 10 anni alla ricerca dell'attore giusto per interpretare Charlie in The Whale, un processo che ha descritto come il "più grande ostacolo" alla realizzazione del film. Ma quando il nome di Brendan Fraser è balenato nella mente del regista, tutto è immediatamente cambiato.

Durante una recente intervista di Deadline, Aronofsky ha dichiarato: "Ho passato molto tempo a cercato la star adatta, ho incontrato molte persone e ho pensato a tanti attori diversi. Anche altre persone venivano da me e mi suggerivano diverse alternative, ma nessuna mi faceva venire voglia di alzarmi dal letto al mattino e iniziare a lavorare".

"Quando ho incontrato Brendan Fraser le cose sono cambiate, è un gentiluomo e la sua presenza mi ha fatto pensare: 'Questo ragazzo potrebbe farcela.' Era solo una sensazione istintiva. In seguito abbiamo letto insieme la sceneggiatura e da quel momento in poi ho pensato: 'Ok, abbiamo trovato il nostro Charlie!'", ha concluso il regista.

La sinossi di The Whale, pellicola che ha letteralmente conquistato il pubblico del festival di Venezia 2022, recita: "Il film narra la storia di Charlie, un professore d'inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un'ultima possibilità di riscatto."