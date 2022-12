Oscar 2023: Black Panther: Wakanda Forever selezionato in 5 categorie

Black Panther: Wakanda Forever è annunciato come contendente nelle shortlist degli Oscar 2023 in cinque diverse categorie, in tutto sono 6 pre-nomination per i Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever si fa strada verso gli Oscar 2023 entrando nelle shortlist in cinque diverse categorie. Le dieci shortlist degli Oscar 2023 annunciate ieri vedono il film citato nelle categorie Effetti Visivi, Makeup ed Hairstyling, Colonna Sonora Originale, Suono e Canzone Originale (Lift Me Up di Rihanna).

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena del film

Se si aggiunge la presenza di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nella categoria Effetti Visivi, i Marvel Studios vantano sei pre-nomination totali. Ma è Black Panther: Wakanda Forever ad alimentare le speranza di un premio diventando l'unico film della Fase 4 dell'MCU ad apparire in più di un shortlist. Se il sequel di Black Panther strapperà qualche nomination lo scopriremo il 24 gennaio, quando verranno annunciate le candidature 2023.

Black Panther 2 potrebbe vincere tanti Oscar quanti il ​​primo film?

In 2019, il primo Black Panther è stato nominato in sette categorie, inclusa quella per il miglior film, diventando l'unico film dell'MCU a ottenere tale risultato. Il cinecomic ha finito per portare a casa tre statuette per la scenografia (Hannah Beachler e Jay Hart), per i costumi (Ruth E. Carter) e per la colonna sonora originale (Ludwig Göransson).

Ciascuno di quei membri del team è tornato per il sequel (tranne Jay Hart, sostituito da Lisa K. Sessions), il che potrebbe significare che il film sta operando a un livello simile di potenza di fuoco nella stagione dei premi di quest'anno. Tuttavia, l'accoglienza critica e di pubblico di di Black Panther: Wakanda Forever è stata inferiore a quella del film originale.

Come il sequel verrà accolto dall'Academy lo scopriremo prossimamente.