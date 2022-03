Oscar 2022: Jane Campion è la terza donna premiata per la miglior regia

Jane Campion è la terza donna a portarsi a casa la statuetta come miglior regista per Il potere del cane, risultato storico agli Oscar 2022

Jane Campion fa la storia agli Oscar 2022 diventando la terza donna premiata come miglior regista per il western Netflix Il potere del cane. La regista si porta a casa la statuetta per la regia dell'ambigua pellicola interpretata da Benedict Cumberbatch, battuto nella corsa a miglior attore protagonista da Will Smith.

La prima donna a conquistare l'oscar per la miglior regia è stata Kathryn Bigelow, nel 2010, col bellico The Hurt Locker. Ci sono voluti altri undici anni prima che la statuetta per la miglior regia tornasse in mani femminili, nel 2021, con Chloé Zhao, premiata per Nomadland. Zhao, di origini cinese, è stata anche la prima donna di colore a vincere il premio.

La vittoria di Jane Campion è arrivata quasi 30 anni dopo essere stata nominata come miglior regista per Lezioni di piano, agli Oscar del 1994, anche se fu battuta da Steven Spielberg per Schindler's List. Quest'anno è stata una specie di rivincita, visto che Spielberg era nella cinquina con il suo remake di West Side Story.

Negli oltre 90 anni di storia degli Academy Awards, solo sette donne sono state nominate come miglior regista: Campion, Bigelow e Zhao, così come Lina Wertmüller per Sette bellezze, Sofia Coppola per Lost in Translation, Greta Gerwig per Lady Bird ed Emerald Fennell per Promising young Woman. Ma Jane Campion detiene il primato di essere l'unica donna nominata come miglior regista più di una volta.

Questa vittoria segna anche la prima volta che l'Oscar come miglior regista va a una donna in due anni consecutivi. Il potere del cane era in lizza per il miglior film in una corsa serrata con Coda - I segni del cuore, diretto anch'esso da una donna, Sian Heder, che ha trionfato come miglior film. Qui trovate tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2022.