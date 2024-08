Jane Campion: "Grazie a Barbie le registe possono ottenere finanziamenti maggiori per i loro film"

La scorsa settimana, la regista Jane Campion è stata premiata al Festival di Locarno in Svizzera con la Palma d'Onore alla carriera, assegnata alle personalità più importanti del cinema. Come riportato da Deadline, mentre era lì, ha riconosciuto il cambiamento che ritiene sia avvenuto da quando Barbie ha infranto i record di incassi, diventando il primo film diretto da una donna a incassare più di un miliardo di dollari.

Le parole di Campion

"È fantastico", ha detto. "Per una volta, abbiamo un film che non riguarda i personaggi Marvel, ma un'interpretazione umoristica e molto creativa della storia di Barbie e della Mattel. E la scrittrice/regista Greta Gerwig è la prima donna che ha davvero ricavato una quantità enorme di soldi con la sua pellicola, parliamo di miliardi, una cosa fantastica, perché questo vuol dire che alle donne si darà più fiducia per budget più alti nei loro progetti".

Jane Campion con il Pardo alla Carriera a Locarno 2024

In precedenza, la Campion ha parlato della difficoltà dell'essere una delle poche registe donne riconosciute nel mondo del cinema. Ha fatto riferimento a una foto scattata nel 2017 dei vincitori delle passate Palme d'Oro e al fatto che lei fosse l'unica donna circondata da una schiera di uomini, nonostante fossero passati 24 anni da quando aveva vinto la sua per Lezioni di piano.

"Visivamente è uno shock. Penso che se non ci fossero state donne, non l'avreste nemmeno notato", ha detto Campion. "Ma i ragazzi, gli altri registi, sembravano imbarazzati, tutti sentivamo che c'era qualcosa di sbagliato. Ma è tutta una questione di potere e di soldi. All'epoca era difficile. C'era la sensazione che le donne e ciò che interessava loro non fossero interessanti. Ma per fortuna tutto è cambiato".

Da quando è stata scattata quella foto, le registe Julie Ducournau e Justine Triet hanno ricevuto entrambe la Palma d'Oro, rispettivamente per Titane nel 2021 e Anatomia di una caduta nel 2023. La Campion ha detto di sentirsi come "una zia" per loro e per gli altri.

Prima de Il potere del cane, Campion aveva programmato da tempo di ritirarsi, ma dopo il successo del film, ora pensa di poterne fare un altro: "Volevo fare più yoga, ma non è successo, anche se ne avevo il tempo", ha detto la regista. "E ora ho notato che mi sono venute altre idee. Idee davvero sorprendenti che non posso ancora condividere. Penso di essere in una buona posizione, ad essere onesti. Penso di essere molto fortunata perché so che ci saranno soldi per me. La gente del settore crede, forse a torto, che ci sarà un altro film davvero buono. Io sicuramente ci proverò".