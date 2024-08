Jane Campion non si ritira più e annuncia il suo prossimo film

Jane Campion, 70 anni, è a Locarno per ricevere un premio alla carriera. Prima del film Il potere del cane del 2021, acclamato dalla critica e vincitore dell'Oscar, la Campion non girava un film da oltre 12 anni.

Al termine delle riprese del suo ultimo titolo pensava di aver finito con l'industria cinematografica e aveva annunciato che si sarebbe concentrata su un suo progetto personale: una scuola per aspiranti registi nella sua nativa Nuova Zelanda, ma a quanto pare i piani di Campion sono cambiati.

Jane Campion: "Non girerò mai un film di supereroi, li odio"

Il discorso di Campion

"È stata una grande emozione avere un successo a fine carriera e sentire che alla fine potevo fare tutto quello che volevo, ed è stato molto divertente poter dare ancora qualcosa al pubblico", ha detto giovedì sera al Festival di Locarno.

Tuttavia, il successo de Il potere del cane l'ha portata a ottenere carta bianca per il suo prossimo progetto e ora conferma di essere attualmente al lavoro sul suo prossimo film.

La regista Jane Campion sul set di Bright Star, presentato in concorso a Cannes 2009

"Penso di essere in un buon momento, ad essere sincera. Penso di essere molto fortunata perché so che ci saranno soldi per me. La gente del settore crede, forse a torto, che ci sarà un altro film davvero buono. Di sicuro ci proverò".

Campion è classe pura. è anche la regista di Lezioni di piano, uno dei film più singolari degli anni '90, che l'ha portata a diventare la prima regista donna a vincere la Palma. La cineasta dirige film dagli anni '80. Tra le sue pellicole più acclamate ci sono Un angelo alla mia tavola, Sweetie e Ritratto di signora.

Il potere del cane: Kirsten Dunst e Jesse Plemons in una scena del film

Il potere del cane vede nel cast Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Jane Campion ne ha scritto la sceneggiatura basandosi sull'omonimo romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967. La storia è ambientata negli anni '20 e ha come protagonisti due fratelli benestanti che vivono in Montana, Phil (Cumberbatch) e George Burbank (Plemons). Phil è brillante e crudele, mentre George è fastidioso e gentile. Insieme sono proprietari del più grande ranch dell'area in cui vivono. Quando George sposa in segreto la vedova Rose (Dunst), Phil, pieno di ira, inizia una guerra senza sosta per distruggerla usando il figlio della donna, Peter, a proprio favore.