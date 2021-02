Oscar 2021: le shortlist di nove categorie, Notturno presente solo come Miglior Documentario

Le nomination agli Oscar 2021 verranno annunciate il 15 mazo e l'Academy ha ora svelato la shortlist di nove categorie, tra cui quella per il premio assegnato al Miglior Film Straniero, lista in cui è assente Notturno di Gianfranco Rosi, ancora in lizza invece come Miglior Documentario.

L'organizzazione ha così svelato quali progetti potrebbero ottenere una candidatura e i titoli più presenti, attualmente, sono Mank, Jingle Jangle e Mulan che possono puntare a tre nomination ciascuno.

La 93esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy nella serata del 25 aprile per ora ha regalato poche sorprese, escludendo la particolare presenza del documentario Welcome to Chechnya anche nella shortlist per i Migliori Effetti Speciali. Tra le assenze illustri, invece, ci sono Wonder Woman 1984 e Greyhound.

L'Italia, nonostante la mancata presenza Notturno tra i film stranieri, è per ora rappresentata anche da La vita davanti a sé nelle categorie Miglior Canzone Originale e Miglior Colonna Sonora, da Pinocchio grazie a Trucco e Acconciature e in parte grazie al cortometraggio di genere documentario What Would Sophia Loren Do?.

Le shortlist

Miglior Documentario

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Gunda

MLK/FBI

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Notturno

The Painter and the Thief

76 Days

Time

The Truffle Hunters

Welcome to Chechnya

Miglior Cortometraggio di genere Documentario

Abortion Helpline, This Is Lisa

Call Center Blues

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Hysterical Girl

A Love Song for Latasha

The Speed Cubers

What Would Sophia Loren Do?

Miglior Film Straniero

Bosnia ed Erzegovina, Quo Vadis, Aida?

Cile, The Mole Agent

Repubblica Ceca, Charlatan

Danimarca, Another Round

Francia, Two of Us

Guatemala, La Llorona

Hong Kong, Better Days

Iran, Sun Children

Costa d'Avorio, Night of the Kings

Messico, I'm No Longer Here

Norvegia, Hope

Romania, Collective

Russia, Dear Comrades!

Taiwan, A Sun

Tunisia, The Man Who Sold His Skin

Miglior Trucco e Acconciature

Birds of Prey

Emma

The Glorias

Hillbilly Elegy

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Little Things

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

One Night in Miami

Pinocchio

Miglior Colonna Sonora

Ammonite

Blizzard of Souls

Da 5 Bloods

The Invisible Man

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

The Little Things

Mank

The Midnight Sky

Minari

Mulan

News of the World

Soul

Tenet

The Trial of the Chicago 7

Miglior Canzone Originale

Turntables, da All In: The Fight for Democracy

See What You've Done, da Belly of the Beast

Wuhan Flu, da Borat Subsequent Moviefilm

Husavik, da Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Never Break, da Giving Voice

Make It Work, da Jingle Jangle: A Christmas Journey

Fight For You, da Judas and the Black Messiah

lo Sì (Seen), da La Vita Davanti a Se

Rain Song, da Minari

Show Me Your Soul, da Mr. Soul!

Loyal Brave True, da Mulan

Free, da The One and Only Ivan

Speak Now, da One Night in Miami

Green, da Sound of Metal

Hear My Voice, da The Trial of the Chicago 7

Miglior Cortometraggio Animato

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People

Miglior Cortometraggio Live-Action

Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

The Van

White Eye

Migliori Effetti Speciali