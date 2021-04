Oscar 2021: Anthony Hopkins, il suo tributo a Chadwick Boseman: "Un premio che non mi aspettavo"

Premiato agli Oscar 2021, Anthony Hopkins ha condiviso su Instagram un video per rendere omaggio a Chadwick Boseman e per ringraziare l'Academy per questo riconoscimento inaspettato.

Poco dopo la vittoria agli Oscar 2021, Anthony Hopkins ha condiviso un video su Instagram con il quale voluto ricordare Chadwick Boseman e rigraziare l'Academy per il Premio per il Miglior Attore Protagonista. L'attore britannico, che ha 83 anni, non ha partecipato in presenza alla cerimonia e attualmente si trova in Galles.

Per ringraziare l'Academy del secondo Oscar come Miglior attore protagonista ricevuto per The Father, Anthony Hopkins ha postato un video su Instagram e ha dichiarato: "Buongiorno, mi trovo in Galles, dove sono nato, e a 83 anni non credevo di poter vincere un premio del genere. Sono davvero grato all'Academy, grazie mille. Vorrei anche ricordare Chadwick Boseman, che ci è stato strappato troppo presto. Grazie ancora a tutti voi. Non me lo aspettavo, quindi mi sento onorato e privilegiato. Grazie ancora!".

Alla 93esima edizione degli Academy Awards, Anthony Hopkins ha vinto il Premio come Miglior attore protagonista per The Father. Per l'interprete si tratta del suo secondo Premio Oscar dopo quello ricevuto per Il silenzio degli innocenti. La vittoria di Anthony Hopkins ha spazientito i fan di Chadwick Boseman, che davano per scontato un Premio postumo all'attore recentemente scomparso.

Con questa vittoria agli Oscar 2021, Anthony Hopkins è ufficialmente la persona più anziana nella storia del premio ad essersi portata a casa una statuetta.