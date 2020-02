Oscar 2020: Renee Zellweger è la Migliore Attrice Protagonista per Judy

Gli Oscar 2020 premiano Renee Zellweger, Migliore Attrice Protagonista per il biografico Judy, per l'attrice texana questa è la seconda statuetta.

Agli Oscar 2020, Renee Zellweger si porta a casa il premio come Migliore Attrice Protagonista per il biografico Judy. Per l'attrice texana questa è la seconda statuetta dopo l'Oscar come Migliore Attrice Protagonista conquistato nel 2003 per Ritorno a Cold Mountain.

Nel suo discorso di ringraziamento, Renée Zellweger ha onorato Judy Garland, che interpreta in Judy, ricordando al pubblico che "i nostri eroi ci uniscono. Ci ispirano a trovare il meglio in noi stessi. Quando celebriamo i nostri eroi, ci ricordiamo di chi siamo noi, una sola umanità."

Renee Zellweger si è calata nel ruolo di Judy Garland con un attento lavoro che ha richiesto anche un trucco prostetico, naso finto, lenti a contatto colorate, parrucca e un trucco pesante. Quando si è guardata allo specchio, l'attrice è rimasta sorpresa: "Mi sono sentita come se non fossi io sotto la parrucca e il trucco. Ogni giorno faticavo a crederci."

Per prepararsi per il ruolo, che le ha permesso anche di interpretare sei numeri musicali inclusa la mitica Over the Rainbow, la Zellweger ha passato un anno intero a studiare con un vocal coach e altri quattro mesi di prove. La sua immersione è proseguita con la visione di materiali d'archivio dedicati alla diva de Il mago di Oz per studiarne postura, tic e accento.

Oscar Winner Renée Zellweger Full Press Room Speech | THR https://t.co/1dCjOPyhMm — chicagodemoreel (@chicagodemoreel) February 10, 2020

Qui trovate tutti i premi e i vincitori degli Oscar 2020.