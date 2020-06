Judy in blu-ray, la recensione: quando audio e video spiegano la vittoria di un Oscar

Judy: Renée Zellweger in una scena del film biografico

Nelle sale ha avuto meno seguito di quel che meritava, ma certo l'Oscar come miglior attrice a Renée Zellweger (che ha fatto incetta di altri premi) la dice lunga su quanto la sua interpretazione della leggendaria attrice e cantante Judy Garland sia stata indimenticabile. Come vedremo nella recensione del blu-ray di Judy, adesso l'uscita homevideo targata Eagle Pictures consente di recuperare il film di Rupert Goold, che non sarà certo perfetto e privo di sbavature, ma che riesce a cogliere la parabola finale della tormentata artista. E se Judy funziona, è soprattutto per la performance di straziante umanità della Zellweger, che tra l'altro canta dal vivo tutte le canzoni della Garland, e soprattutto si muove come lei.

Judy: Renée Zellweger in una sequenza

Un video che esalta la performance da Oscar della Zellweger

L'edizione combo di Judy sfornata da Eagle Pictures, che contiene sia il blu-ray che il DVD, è come detto l'occasione per rivedere e gustare l'incredibile performance di Renée Zellweger. A folgorare subito è la resa video, davvero fantastica per nitidezza, dettaglio e ricchezza cromatica, segno che il girato digitale è stato trattato in maniera esemplare. Il quadro è davvero accattivante e riesce a catapultare lo spettatore all'epoca dei fatti, ma soprattutto nelle emozioni delle esibizioni dell'artista, il tutto grazie a una sapiente calibrazione del contrasto e della luminosità, che rendono quanto mai efficaci le immagini anche nei punti in ombra.

Judy: una scena del film con Renée Zellweger e Finn Wittrock

Impeccabili alcuni primi piani porosissimi della protagonista, che esaltano il lavoro di trucco ma anche l'interpetazione della Zellweger. Il dettaglio è molto alto anche bella descrizione dei vari ambienti, dalla suite di Londra ai teatri, con tappezzerie e oggetti molto curati, come del resto i costumi e gli abiti indossati dall'attrice. Il croma è caratterizzato da tonalità molto calde, con colori vibranti e a tratti audaci, soprattutto alcuni rossi. Anche i neri sono profondi e i bianchi nitidi, mentre il croma presenta delle fisiologiche differenze nei momenti dei flashback, virati leggermente al verde.

Judy, la recensione: Dietro il mito

L'audio: come uno spettatore in mezzo alle esibizioni

Judy: Renée Zellweger durante una scena del film

Naturale che in un film di questo tipo, l'audio assuma un'importanza fondamentale. Non perché ci siano scene di azione e nemmeno esibizioni continue, ma per apprezzare al meglio le emozionanti performance della Zellweger versione Judy Garland. E puntualmente il reparto sonoro risponde al meglio. La bella notizia è che oltre a quella originale, anche la traccia italiana è in un ottimo DTS HD Master Audio 5.1.

Judy: Renée Zellweger in una scena

Nei momenti top delle canzoni c'è una profondità sonora molto suggestiva e un suono cristallino, con un adeguato supporto surround che fa sentire lo spettatore in mezzo al pubblico, soprattutto in occasione degli applausi scroscianti ma anche dei mugugni, la cui direzionalià è perfetta. La dinamica è notevole e gestisce nel modo migliore e con grande armonia tutte le variazioni della musica e della voce di Zellweger. Per il resto ogni aspetto ambientale viene trattato con energia e corretta separazione dei canali, e anche i dialoghi denotano chiarezza e un timbro deciso e corposo.

Judy: un momento del film

Extra sottotono: solo 15 minuti di materiale

Judy: un'immagine del film

Dove l'edizione invece è al di sotto delle attese è nel reparto extra: un quarto d'ora di materiale è decisamente poco per un film del genere. In ogni caso, troviamo innanzitutto Una splendida trasformazione (2'), che parla di come la Zellweger è diventata la Garland con il trucco ma anche con la sua bravura. A seguire un Dietro le quinte (4') con filmati sul set e interventi di regista e membri di cast e troupe. Per chiudere tre scene eliminate per un totale di 9 minuti.